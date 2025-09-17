Nissan Micra вече се предлага само като електрически автомобил

Nissan ще пусне на пазара новата Micra в началото на следващата година. Малкият автомобил ще се предлага само като електрическо превозно средство. Има два варианта на двигателя с различни размери на батериите: един със 122 к.с. и батерия от 40 kWh, и един с батерия от 52 kWh и 150 к.с. Техническата основа на Micra е платформата на моделите R4 и R5 на партньора от алианса Renault.

Шестото поколение на серията тежи малко под 1,5 тона. Междуосието на петвратия модел е 2,54 метра, а багажникът е с обем 326 литра или 1106 литра със сгънати облегалки. Nissan твърди, че пробегът е до 317 километра или 416 километра (с по-голямата батерия). Micra може да зарежда батерията си с до 100 kW и в най-високото ниво на оборудване разполага с функцията V2L (Vehicle-to-Load) за захранване на по-малки външни устройства. Nissan е подготвен и за бъдеща интеграция на V2G (Vehicle-to-Grid) за двупосочно зареждане.

Предлагат се три нива на оборудване. Базовият модел разполага, наред с други неща, с информационно-развлекателна система с 10,1-инчов екран, седем-инчов цветен дисплей за информация за водача, безжична интеграция на смартфон с Apple CarPlay и Android Auto, безключово влизане, автоматичен климатик с дистанционно предварително климатизиране, LED фарове с асистент за дълги светлини и тонирани задни стъкла. Започвайки от средното ниво на оборудване Advance, Micra разполага с функция за управление с един педал и 10,1-инчов дисплей за информация за водача. На борда са включени и услуги на Google и четири режима на шофиране, както и камера за задно виждане и автоматичен климатик (ACC).

Най-висококачественият модел Evolve (наличен в двуцветна цветова схема) предлага, наред с други функции, първокласна аудио система, отопляеми предни седалки, отопляем волан, сини кожени седалки с оранжеви шевове и Pro Pilot Assist за асистирано шофиране, базирано на навигация.