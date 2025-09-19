Трупат се върнати от лизинг електромобили, обезценяват се много

Пазарът на употребявани автомобили в Германия расте, но секторът на електромобилите (EV) е изправен пред сериозни предизвикателства. Въпреки близо 61% увеличение на броя на регистрираните собственици на електрически автомобили през първото тримесечие, те представляват само около 3% от общото предлагане на употребявани модели. Основният проблем е внезапният спад на стойността им след края на лизинговия договор.

Въпреки че ниските остатъчни стойности на употребяваните електрически автомобили не са изненада, загубите на стойност са по-големи от очакваното, пише германският Wirtschafts Woche.

Примерът с Audi e-tron Sportback илюстрира проблема. модел, който е струвал над 86 700 евро преди три години, днес може да се намери за по-малко от 38 000 евро. Причината е предлагането на вторичния пазар на голям брой електромобили от първо поколение (от 2021 и 2022 г.). Според анализа средният спад в стойността на електрически автомобил е около 6400 евро в сравнение с модел с бензинов двигател.

Финансовите загуби засягат предимно лизинговите компании и производителите, които са поели риска от спад в стойността. Ниското търсене от частни клиенти и липсата на интерес от страна на компаниите за коли под наем допълнително влошават ситуацията и по този начин колите стоят на паркинги с месеци. Експертите предупреждават, че проблемът ще се увеличи допълнително, тъй като "огромна вълна" от връщане на електромобили от лизинг след изтичане на гаранцията тепърва предстои, предупреждава немското издание.