ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Авиационен хаос - още 19 000 пилоти ще са нужни на...

Времето София 28° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа

Въвеждането на еврото ще даде тласък на икономическото развитие

Специален проект

1160
Въвеждането на еврото ще даде тласък на икономическото развитие

Очаква се огромен потенциал за отключване на възможности в секторите с по-висока добавена стойност, заяви зам.-министърът на иновациите и растежа Дановски на среща във Враца

Въвеждането на еврото е момент, който трябва да се използва като пoвратен за икономиката ни. Той ще даде нов тласък на развитие на страната. Ще промени качеството на икономическия растеж. Именно в Министерството на иновациите и растежа го разглеждаме като стратегически инструмент за трансформиране на икономиката, която да бъде основана на знанието и иновациите. На тази база са структурирани и нашите програми в подкрепа на бизнеса. Това каза заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски на информационна среща във Враца за въвеждане на единната европейска валута от 1 януари 2026 г. Той подчерта, че след влизането ни в еврозоната се очертава огромен потенциал за отключване на възможности в секторите с по-висока добавена стойност като ИКТ, електроника, мехатроника, биотехнологии, фармация, здраве, както и сферите, свързани с изкуствен интелект, квантови изчисления и космически технологии.

„Разглеждаме въвеждането на еврото като възможност икономическата политика и растежа на България да бъде качен на нова орбита“, заяви той.

Дановски обърна специално внимание и на важната роля на приемането на еврото  по отношение на развитието на малките и средни фирми, стартъпите и бързорастящите предприятия. Като ключови мерки за подпомагането на бизнеса зам.-министърът посочи европейските програми, които управлява МИР. Той даде пример с отворените в момента за кандидатстване процедури за повишаване на дигитализацията на предприятията и постави акцент върху възможността да получат финансиране за технологии от Индустрия 4.0.

Според Дановски с приемането на еврото у нас страните от региона трябва да започнат да правят по-големи и смислени проекти помежду си. „За целта България ще използва максимално европейските инструменти InvestEU, „Хоризонт Европа“ и Европейския иновационен фонд. В заключение той отново подчерта, че България трябва да премине към конкурентоспособност, базирана на иновативен технологичен растеж.

В срещата във Враца участваха още министърът на електронното управление Валентин Мундров, зам.-министърът на икономиката и индустрията Невена Лазарова, кметът на Враца Калин Каменов, представители на местни институции, национално представителни работодателски и синдикални организации и др. На събитието беше предоставена подробна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

 

Автор на статията

24 часа

Споделете статията

Четете още

Българската индустрия има нужда от повече самочувствие

Българската индустрия има нужда от повече самочувствие

11.09.2025, 16:51
МИР стартира инфо кампания за процедурата за внедряване на технологии от Индустрия 4.0

МИР стартира инфо кампания за процедурата за внедряване на технологии от Индустрия 4.0

10.09.2025, 10:53
Нaмалява се административната тежест за бизнеса при кандидатстване за евросредства в МИР

Нaмалява се административната тежест за бизнеса при кандидатстване за евросредства в МИР

05.09.2025, 16:18
Виж всички

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)