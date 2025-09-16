Въвеждането на еврото ще даде тласък на икономическото развитие

Очаква се огромен потенциал за отключване на възможности в секторите с по-висока добавена стойност, заяви зам.-министърът на иновациите и растежа Дановски на среща във Враца

Въвеждането на еврото е момент, който трябва да се използва като пoвратен за икономиката ни. Той ще даде нов тласък на развитие на страната. Ще промени качеството на икономическия растеж. Именно в Министерството на иновациите и растежа го разглеждаме като стратегически инструмент за трансформиране на икономиката, която да бъде основана на знанието и иновациите. На тази база са структурирани и нашите програми в подкрепа на бизнеса. Това каза заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски на информационна среща във Враца за въвеждане на единната европейска валута от 1 януари 2026 г. Той подчерта, че след влизането ни в еврозоната се очертава огромен потенциал за отключване на възможности в секторите с по-висока добавена стойност като ИКТ, електроника, мехатроника, биотехнологии, фармация, здраве, както и сферите, свързани с изкуствен интелект, квантови изчисления и космически технологии.

„Разглеждаме въвеждането на еврото като възможност икономическата политика и растежа на България да бъде качен на нова орбита“, заяви той.

Дановски обърна специално внимание и на важната роля на приемането на еврото по отношение на развитието на малките и средни фирми, стартъпите и бързорастящите предприятия. Като ключови мерки за подпомагането на бизнеса зам.-министърът посочи европейските програми, които управлява МИР. Той даде пример с отворените в момента за кандидатстване процедури за повишаване на дигитализацията на предприятията и постави акцент върху възможността да получат финансиране за технологии от Индустрия 4.0.

Според Дановски с приемането на еврото у нас страните от региона трябва да започнат да правят по-големи и смислени проекти помежду си. „За целта България ще използва максимално европейските инструменти InvestEU, „Хоризонт Европа“ и Европейския иновационен фонд. В заключение той отново подчерта, че България трябва да премине към конкурентоспособност, базирана на иновативен технологичен растеж.

В срещата във Враца участваха още министърът на електронното управление Валентин Мундров, зам.-министърът на икономиката и индустрията Невена Лазарова, кметът на Враца Калин Каменов, представители на местни институции, национално представителни работодателски и синдикални организации и др. На събитието беше предоставена подробна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.