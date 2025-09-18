Бясното поскъпване в София леко се забавя, но 5-6 пъти е разликата в цените между най-луксозните и най-евтините квартали (графика)

Поскъпването на жилищата в столицата и повишаването на наемите напоследък не са с най-високите темпове за цялата страна. Последните данни - за първото тримесечие, показват средно повишение от 14,1% на цените на годишна база, докато в някои други големи градове като Варна то е с над 18%, а в Русе - дори с над 25%. Но така или иначе, имотите в София са най-скъпи, а средата на септември е най-оживеното време за пренаемане на жилища и най-вероятно наемите точно в момента се актуализират.

Независимо че на имотния пазар на столицата ту един, ту друг квартал става хит, съотношението между цените в тях не е претърпяло някакви драматични промени.

Най-скъпи са имотите в район “Оборище” и особено в квартала около Докторския паметник

Разликата между средната продажна цена на квадратен метър там и примерно в “Люлин” устойчиво се запазва на около 5-6 пъти.

Само че

за определени имоти в центъра тя вече надхвърля 5 хил. евро

(виж картата)

В този най-желан район самият пазар е ограничен, което предполага и космическите цени, ако нещо излезе за продан. Предлагането е много слабо, не се появяват нови жилища, а наематели по традиция са предимно посолства и мениджъри на чужди фирми, които по някаква причина не искат да живеят в полите на Витоша.

Далеч по-динамичен и като продажби, и като наеми е имотният пазар в райони като “Кръстова вада”, “Манастирски ливади”, “Хладилника”, където средните цени на квадратен метър определено вървят нагоре с бързи темпове.

Там, а и във всички квартали около тях има много ново строителство и неслучайно брокерите ги представят като много “перспективни”, макар че в инфраструктурно отношение има още какво да се желае. Разположението им - в близост до “Бизнес парк София”, до района около мол “Парадайс” и в края на булевард “България”, прави тези райони много привлекателни за една определена категория хора. Това са най-вече

млади семейства с високи заплати, които лесно теглят заеми

и могат да си позволят тези цени. Или млади, все още сингъл кадри от различни сфери на финансите. Защото работните им места са наблизо.

Гледките към Витоша, близостта до търговски центрове и актуални заведения, липсата все още на платени зони за паркиране около жилищата и вече придобитата слава на тези райони, че са “престижни” и прилягат на млади и модерни хора, са част от причината да са така търсени. Пък и транспортните връзки в столичния град не са такива, че да позволяват всекидневното му пресичане от единия край до другия, затова и южните райони на столицата ще продължат още дълго да бъдат застроявани и съответно населявани от активно работещите в близост.

В центъра районите около Медицинска академия, ул. “Граф Игнатиев” (с преките му) и бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” може да им съперничат по високи цени и на жилищата, и на наемите. Многото чуждестранни студенти по медицина традиционно правят наемите в района около МА и стоматологичния факултет високи, а оттам и стойността на придобиваните жилища е по-скоро около горната граница за столицата - 3600 евро на квадратен метър (виж картата). А за останалите локации отново важи факторът, че в центъра ново строителство почти няма как да се появи, а когато предлагането е ограничено, е естествено цените да вървят нагоре.

През последните 5-6 години още един столичен район по отношение на имотния пазар се оказа подвластен на голямо висше учебно заведение - “Овча купел”. Близостта до Нов български университет, достигането на третата линия на метрото дотук и пробивът на булевард “Монтевидео”, както и други транспортни връзки направиха така, че оживиха жилищното строителство в многото свободни парцели. А винаги когато в един квартал се появи нова кооперация, това неминуемо вдига средната цена.

В “Овча купел” тя вече е 2 хиляди евро на квадратен метър,

а това е стойност, която не би била постигната, ако се гледаха само панелните блокове. Много експерти смятат, че след доизграждането на западната дъга на софийския околовръстен път, която е наблизо, целият район ще получи силен тласък и тогава имотите в “Овча купел” ще поскъпнат още повече. Много клиенти оценяват и това, че в по-голямата си част районът предлага зелени пространства със стари дървета. И изобщо пространства, а не прилепени един към друг блокове.

Друго нещо, което определено вдига и цените, и наемите, е метрото. Квартали като “Хаджи Димитър”, “Левски-В”, “Левски-Г” винаги са били в долната част на таблицата с имотните цени, но от две-три години насам и там се наблюдава поскъпване. Макар все още средната цена там да е около 1800 евро на квадратен метър, напоследък се наблюдава по-силен ръст. Една от конкретните причини е и тази, че има достатъчно свободни парцели, които лека-полека се застрояват с жилищни кооперации. Например протежението на булевардите “Ботевградско шосе” и “Владимир Вазов” са станали почти неузнаваеми в последно време. И там предимство е зеленината, отстоянията, а и бързото изнасяне към центъра. Освен това между тези квартали и северната скоростна тангента има огромни незастроени пространства. Един от широко обсъжданите градоустройствени проблеми на столицата винаги е бил, че северната част не се развива. Най-вероятно с достигането на метрото до “Левски-Г” на тази изостаналост ще се сложи край.