Няма вече малки коли с нафтови двигатели (Графика)

Продажбите на нови автомобили с този вид гориво паднаха на десетина процента

Европейският съюз отдавна се бори срещу емисиите на въглероден диоксид в автомобилния транспорт и е избрал прехода към електрическа мобилност за свое основно оръжие. Това не беше така, защото преди скандала с Volkswagen Group с измамния софтуер, който е коригирал емисиите на отработени газове по време на процеса на тестване, наречен Dieselgate (“Дизелгейт”), дизеловите двигатели бяха най-разпространеният вид задвижване в Европа с над 50% пазарен дял.

След това производителите на автомобили

се фокусираха върху намаляването на емисиите на азотен оксид

чрез селективна каталитична редукция (SCR) и впръскване на урея AdBlue, което е намалило емисиите на NOx с 90 до 95%.

Новата технология обаче направи колите по-скъпи и в по-ниските сегменти вече нямаше икономически смисъл да се произвеждат.

От германския автомобилен клуб ADAC пишат, че никоя марка вече не предлага дизелова конфигурация сред малките автомобили, докато преди десет години е имало 47 версии от различни марки, от които да се избира.

В долния среден клас в момента има 50 версии от различни марки, докато преди десет години е имало 89. Като пример в рамките на една марка те посочват BMW Серия 3. През 2015 г. е имало 14 версии на този модел, от които да се избира, т.е. комбинации от мощност на двигателя, задвижващи оси и трансмисия, но в момента са налични само четири. Що се отнася до версиите на каросерията, преди десет години е имало 16 варианта на дизелови комбита от среден клас, от които да се избира, сега са само пет.

Намаляването на предлагането доведе до логичен спад в продажбите. Според портала inovev.com през 2011 г. делът на дизеловите автомобили на европейските пазари е бил 55,7%, но през 2016 г. е паднал до 50%, през 2019 г. до 32%, а през 2022 г. до 13%.

Според информация в статия в онлайн списанието S&P Global през 2023 г. е имало ситуация, в която делът на електромобилите (16%) е надвишил този на дизеловите коли (12%). Спадът е продължил и през следващия период, но не толкова драматично, като делът на продажбите на дизелови автомобили в момента се оценява на 11,6%.

В малките коли като Skoda Fabia дизеловите двигатели вече не се предлагат.

В същото време производителите напоследък започват да преразглеждат спирането на разработването и производството на дизелови двигатели, защото

интересът към чисто електрическите коли е в застой,

а клиентите предпочитат дизеловите двигатели за автомобили от по-висок клас и лични ванове поради тяхната икономичност, издръжливост и пригодност за дълги разстояния.

Въпреки че дизеловите автомобили преживяват трудности, клиентите не са се отказали от тях и все още оценяват техните неоспорими предимства и ползи. За съжаление, европейските институции пренебрегват тяхната ефективност и принос за намаляване на емисиите на CO2 и несправедливо ги осъждат.