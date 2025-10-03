ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Стара Загора Рестарт" - изтегли от тук приложение...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21307317 www.24chasa.bg

„България-Текс“ АД – традиция и иновации в текстилното производство

1248

 Казанлък е известен с розите си, но зад техния аромат се крие и силна индустриална традиция. Сред водещите предприятия в града се откроява „България-Текс“ АД, компания с почти вековен опит в производството на висококачествени прежди за ръчно плетиво. От основаването си фирмата съчетава майсторство и технологии, утвърждавайки българския текстил като синоним на качество в Европа и по света. Днес заводът работи с клиенти в над 50 държави, а над 95% от продукцията се изнася основно за ЕС.

През последното десетилетие предприятието премина през значителна модернизация: почти целият машинен парк е обновен с европейско финансиране и собствени средства, които общо възлизат на над 20 милиона лева. Автоматизацията и високотехнологичните процеси позволяват производството на над 100 тона месечно, като същевременно гарантират безопасност и сигурност за над 240 служители от Старозагорския регион.

Всяка година България-Текс представя последната си колекция прежди на международното изложение H+H Кьолн, Германия
Всяка година България-Текс представя последната си колекция прежди на международното изложение H+H Кьолн, Германия

„В България-Текс създаваме продукти, които съчетават качество, иновации и устойчивост, но най-голямата ни гордост са хората, които ги реализират – сигурни, мотивирани и ценени,“ коментира г-н Георги Георгиев, изпълнителен директор на компанията.

България-Текс има своя марка прежди за ръчно плетиво -PERFORMANCE YARN,която вече се налага и на европейския пазар
България-Текс има своя марка прежди за ръчно плетиво -PERFORMANCE YARN,която вече се налага и на европейския пазар

Устойчивото развитие не е лозунг, а ежедневие:

Компанията има внедрена и функционираща система по качеството, изградена в съответствие с ISO 9001. Произвежданите от дружеството продукти са сертифицирани в съответствие с международния стандарт OEKO-TEX® STANDARD 100, което гарантира тяхната безопасност и екологичност. „България-Текс“ е редовно одитирана и доказва съответствие с Етичния кодекс на аmforiBSCI, което гарантира спазването на високи стандарти за етика, трудови условия и прилагането на ефективни енергийни практики.

Компанията произвежда основно прежди от естествени влакна-памук, лен, бамбук и вълна
Компанията произвежда основно прежди от естествени влакна-памук, лен, бамбук и вълна

Справедливо заплащане, безопасна работна среда и подкрепа за професионален растеж – всичко това е част от философията на фирмата.

Компанията разполага със собствена багрилна лаборатория, която възпроизвежда хиляди цветове годишно за своите клиенти
Компанията разполага със собствена багрилна лаборатория, която възпроизвежда хиляди цветове годишно за своите клиенти

С поглед към бъдещето, „България-Текс“ АД развива нови продуктови линии и търси още по-ефективни и екологични начини за производство, превръщайки Казанлък в пример за модерната българска текстилна индустрия, където традицията и иновациите вървят ръка за ръка. 

Конфекциониране на прежди с последно поколение автоматизирани машини.
Конфекциониране на прежди с последно поколение автоматизирани машини.

Всяка година България-Текс представя последната си колекция прежди на международното изложение H+H Кьолн, Германия
България-Текс има своя марка прежди за ръчно плетиво -PERFORMANCE YARN,която вече се налага и на европейския пазар
Компанията произвежда основно прежди от естествени влакна-памук, лен, бамбук и вълна
Компанията разполага със собствена багрилна лаборатория, която възпроизвежда хиляди цветове годишно за своите клиенти
Конфекциониране на прежди с последно поколение автоматизирани машини.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?