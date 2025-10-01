Как "Дизелгейт" промени автомобилната индустрия

10 години от най-големия скандал в света на колите

Септември 2015 г. бележи началото на края за дизеловите двигатели, след като Volkswagen бе хванат на местопрестъплението да използва манипулиран софтуер за своите TDI двигатели. С течение на времето стана ясно, че разкритото в Америка ще има огромни последици не само за Volkswagen Group, но и за цялата автомобилна индустрия.

През 2013 г. изследователи от Университета на Западна Вирджиния установиха по време на тестове за емисии по нормални пътища, че две коли на Volkswagen отделят количества азотен диоксид (NOx), значително по-високи от теоретично прогнозираните според стандартите за емисии (NEDC по това време).

В началото учените смятали, че проблемът е в измервателната им апаратура. Но се оказало, че не е така. Истината скоро се разкрила: колите отделяли много повече азотни оксиди (NOx) от разрешеното дневно. Причината е, че са били

оборудвани със софтуер, способен да открива лабораторни тестове

В този случай софтуерът ограничавал емисиите на азотни оксиди, но във всички останали отварял широко шлюзовете. Този софтуер може би е най-голямата измама в автомобилната индустрия до момента.

Трябва да се отбележи, че VW Group не е единствената, която използва този вид измамнически софтуер. Opel, Jeep, RAM и Mercedes също прибягват до този трик. Сигурно е, че за всички производители на автомобили реалните емисии на пътя са били по-високи от тези, измерени на тестовия стенд. Въпреки това Volkswagen Group е засегната от скандала.

Групата всъщност е жертва на собствената си амбиция да се превърне във водещ световен производител на автомобили, какъвто беше по това време. За да постигне това, компанията от Волфсбург е трябвало да завладее американския пазар с мощни и икономични TDI двигатели. Но се оказва, че този пазар е строго регулиран по отношение на емисиите. И тъй като инженерите не са могли да намерят евтино решение на проблема с азотните оксиди (NOx), те са прибегнали до тази лъжлива софтуерна стратегия, вероятно и провокирана от безмилостния характер на корпоративната култура на производителя.

По това време едно немско списание сравнява Volkswagen със “Северна Корея, но без трудовите лагери”, ясно намеквайки за вътрешните диктаторски практики.

Десет години по-късно всеки годишен отчет на Volkswagen Group

все още споменава “проблема с дизеловия двигател”

Глоби, възстановяване на суми, изтегляне на коли от пазара, компенсации и споразумения в световен мащаб струват на германския автомобилен производител десетки милиарди евро.

Двигателят V6 TDI от 2013-а на модела Audi SQ5

В днешно време малко шофьори все още купуват дизелови автомобили, поне в Западна Европа. Преди десет години половината от автомобилите бяха на нафта. Сега в европейски мащаб автомобилите, задвижвани от електромотор, представляват около 15%. Няма съмнение, че

скандалът “Дизелгейт” е дал тласък на прехода към електрически автомобили

Въпреки това други фактори също са изиграли роля.

Според специалистите дизелът е технологично на края на своите възможности през 2015 г. Това се дължи главно на затягането на европейските стандарти. Поради това производителите трябваше да прибегнат до сложни и скъпи техники за контрол на замърсяването, които икономически изключиха всички малки автомобили от пазара. Тази сложност оказва отрицателно въздействие и върху надеждността на дизеловите двигатели.

“Дизелгейт” показа как никога не е уместно един сектор да се саморегулира, както беше в Европа. Това доведе до въвеждането на независими тестове за емисии (RDE, за реални емисии при шофиране), които вече не се провеждат в лаборатории, а на обществени пътища.

Освен това още през 2015 г. някои купувачи започнаха да се отказват от дизеловите двигатели поради постепенното въвеждане на зони с ниски емисии, които вече почти напълно забраняват този двигател.

Tesla и неговите иновации или Volkswagen и обрата му след аферата “Дизелгейт” оказват най-голямо влияние за промените в автомобилния свят? Това е въпросът, който от известно време се върти в сектора. И отговорът е следният: и двете компании са изиграли решаваща роля. Защото, от една страна, Tesla процъфтяваше преди 10 години само с Model S, а американската компания успя да докаже удобството и производителността на електрическия автомобил. Но от друга страна, скандалът Дизелгейт създаде политическо движение, което доведе до натискане на бутона за активиране на електрическия автомобил за в бъдеще. Именно този обществен натиск накара Европейската комисия

да забрани продажбата на (нови) двигатели с вътрешно горене през 2035 г.

с цел да направи електрическите коли достъпни – нещо, което все още не е станало.

Последиците от “Дизелгейт” са неизмерими за Volkswagen. Във Волфсбург събитието доведе до цялостно преразглеждане на стратегията и появата на електрическите модели ID. VW Group оцеля, което се дължи и на огромните финансови резерви, натрупани на определени пазари, като например Китай.

След аферата целият управленски екип беше сменен. Някои мениджъри дори бяха осъдени. Бившият изпълнителен директор Мартин Винтеркорн все още не се е явил в съда официално по здравословни причини.