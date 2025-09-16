Румънският министър на енергетиката: Укрепваме ролята си на регионален енергиен лидер

Румънският министър на енергетиката Богдан Иван заяви, че Румъния укрепва ролята си на регионален енергиен лидер, като развива сигурно енергийно производство чрез ядрената технология на бъдещето - SMR (малки модулни реактори) и чрез проекта (за добив на газ в Черно море) "Нептун Дийп". Това се случи след среща между министъра и американския му колега Крис Райт във Вашингтон, съобщи Аджерпрес, цитирана от БТА.

"Днес се срещнах с моя колега от Съединените щати, министъра на енергетиката Крис Райт. Това беше първата среща на най-високо равнище с новата администрация във Вашингтон. Разговаряхме за това как Румъния укрепва ролята си на регионален енергиен лидер, развивайки производството на сигурна енергия: чрез SMR внасяме в страната ядрената технология на бъдещето, чрез "Нептун Дийп" оползотворяваме ресурсите в Черно море, чрез баланс и прагматизъм превръщаме Румъния в износител на енергия", подчерта румънският министър.

Иван добави, че "оценката на американските партньори потвърждава правилната посока на Румъния: енергийна сигурност, добре платени работни места и ниски цени на енергията за румънците - всичко това с една ясна цел - обезпечаването на енергийната сигурност на източния фланг на Европа".

В началото на 2023 г. румънската компания РоПауърНюклиър (RoPower Nuclear) подписа договор с американската компания НюСкейл (NuScale) за изграждане на атомна електроцентрала от малки модулни реактори с мощност 462 мегавата на мястото на бивша въглищна топлоцентрала в Дойчещ в южния окръг Дъмбовица.

Румъния също така разработва дълбоководното находище "Нептун Дийп" в Черно море, което се смята, че съдържа около 100 млрд. куб. м. природен газ. Сондирането на първия газов кладенец започна в края на март, а първите доставки се очакват през 2027 г.