България има най-големия парк с батерии в ЕС край Ловеч

"Адванс Грийн Енерджи" смята да строи подобни при заводите

в Разград и Пещера

Най-големият парк с батерии за съхраняване на електроенергия в Европейския съюз беше открит във вторник. Той е в индустриалния парк “Балкан” в Ловеч и беше изграден за рекордния срок от 6 месеца от “Адванс Грийн Енерджи”.

Според председателя на съвета на директорите на компанията Георги Домусчиев той е

петият по големина в света след два във

Великобритания и два в Австралия

Разрешението му за ползване е от април тази година, а от 1 май официално стартира дейността му по съхранение и разреждане на батериите. Във вторник официалното му откриване беше по изискванията по договора с Европейската комисия. За представянето му дойдоха зам.-министърът на енергетиката Красимир Ненов и икономическият съветник към Представителство на Европейската комисия в България Нено Ненов.

Проектът е за изграждане и въвеждане в експлоатация на самостоятелно локално съоръжения за съхранение на електрическа енергия с капацитет 496,392 мегаватчаса. Осигурява балансиране на мрежата, подобрява сигурността на доставките, намалява въглеродния отпечатък, подкрепя енергийния преход в региона.

"Вашият принос да имаме такова мащабно съоръжение е изключително ценен и се надявам, че и останалите инвестиции по процедурата „Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници" също ще допринесат за целите по отношение на системите за съхранение на електроенергия", каза зам.-министърът на енергетиката.

Бюджетът на комплексът е 146 680 223,39 лв., като грантовото финансиране от Европейския съюз е 57 795 160,02 лв. Батерийният комплекс е одобрен за безвъзмездна помощ по процедура “Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници”, RESTORE. Тя е част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Собствените средства в батериите в Ловеч, съфинансирани чрез заем от глобалната банка Citi, са 89 млн. лв.

Съоръжението е с инсталирана мощност 124,098 мегавата и капацитет за съхранение и разреждане 496,392 мегаватчаса. То включва батерии, трансформаторни станции, инвертори, окабеляване и система за контрол и управление.

Съставено е от 16 модула, всеки с капацитет 31,3 мвтч и мощност 7,8 мегавата, със 111 литиево-железно-фосфатни (LFP) батерии, които се утвърдиха като най-добрите решения за съхранение на енергия на пазара.

Проектът е изпълняван на два етапа. Първият е с площ от над 10 декара, има 84 батерийни контейнера и мощност за съхранение и разреждане от 375,16 мвтч. При изпълнението на втория етап са построени 27 батерийни контейнера върху площ от 4,09 декара. Те са с инсталиран капацитет 120,74 мвтч.

Построяването на този горям парк от батерии е

продиктувано от бурното развитие

на ВЕИ източници

и по-точно на соларите, както и от непостоянното производство на електроенергия.

“Има часове от денонощието, когато цената е нулева и даже отрицателна, тази енергия, вместо да се губи и да не се произвежда, е добре да се зареди в такива батерии и вечерта, когато цените са високи, да се разрежда и токът да се вкарва в мрежата”, казва Домусчиев.

Зад парка с батерии е изграден соларен парк с мощност от 106 мегавата, който

зарежда съоръженията

с евтин ток в слънчевите часове на денонощието

Намерението на компанията е да бъдат построени още батерии и при заводите в Пещера и Разград. Те ще са нужни за консумацията на ток от самите производствени мощности и ще са с мощност между 135 и 170 мегавата.

Токът от батериите ще е за нуждите на самото производство и ще помогне за по-добра себестойност на продукцията, 99,9% от която се изнася в целия свят.