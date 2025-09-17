"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Немският лидер в областта на санитарната индустрия лансира универсални смесители с иновативен дизайн и лесен монтаж за всеки дом.

Мечтаете за освежаване на банята, но се притеснявате от сложността и разходите? GROHE има решението - новата серия смесители Dice, която съчетава стил, качество и изключително лесен монтаж.

Дизайн, който пасва на всяко пространство

Новите смесители GROHE Dice се отличават с уникален дизайн, който умело балансира между кръгли и квадратни форми. Това ги прави подходящи за всякакъв тип баня - от класическа до ултрамодерна.

Моделът се предлага в два елегантни цвята:

- Хром - за любителите на класиката

- Матово черно - за тези, които предпочитат смели акценти

Специално проектираната ръкохватка с леко извита форма придава допълнителна визуална изтънченост, като същевременно осигурява комфортно използване.

Всичко в една кутия - никакви допълнителни усложнения

Като част от портфолиото GROHE QuickFix, новите смесители идват с всичко необходимо за бърз и лесен монтаж: QuickTool (специален инструмент), QuickGuide (подробно ръководство) и QuickVideos (видео инструкции)

Това означава, че дори и най-неопитните в ремонта могат да се справят сами, без да наемат специалисти.

Качество, което издържа на времето

Смесителите GROHE Dice обаче не са само красиви - те са изградени да издържат дълги години. Вътре имат специален механизъм - GROHE SilkMove с керамични дискове и смазка, които осигуряват плавно движение на ръкохватката, дори след продължителна употреба.

Благодарение на енергоспестяващата технология GROHE EcoJoy, новите смесители помагат за намаляване на сметките за вода и електричество, като същевременно подкрепят устойчив начин на живот.

Два модерни стила за всеки вкус

За спокойна и релаксираща атмосфера:

Хромираните смесители се съчетават перфектно с пастелни цветове като светлосиньо, сиво и бяло. Добавете светло дърво, няколко растения и неутрални аксесоари за уютно пространство, което да ви зарежда с енергия всеки ден.

За смел и изразителен дизайн:

Матово черните модели са идеални за земни тонове като маслинено зелено, тъмно дърво и светли плочки. Резултатът е софистицирано пространство с впечатляващи контрасти.

Цялостно решение за банята

За тези, които искат пълна хармония в банята, GROHE предлага и допълнителни продукти от серията Dice – смесители за душ, вана и биде. Комбинацията с обновената керамична серия Euro Ceramic създава модерна, функционална и стилна баня за цял живот.

Новата керамика включва мивка и окачена тоалетна с антибактериална повърхност и мощна Triple Vortex система за изплакване, която гарантира отлична хигиена при икономично изразходване на вода - максимум 4,5 литра на изплакване.

Тоалетната чиния е проектирана без ръбове за лесно почистване, има сваляща се седалка и функция за безшумно затваряне. Всичко това прави поддръжката изключително опростена и удобна.

Устойчивост и икономия - приоритети за бъдещето

В епоха на нарастваща екологична съзнателност, GROHE Dice не просто следва тенденциите, а ги формира. Технологията GROHE EcoJoy осигурява значителни икономии на вода и енергия, което се отразява директно на семейния бюджет и върху околната среда.

С новата серия GROHE Dice, немската компания отново доказва лидерската си позиция, предлагайки решение, което съчетава стил, функционалност и достъпност в едно. За българските потребители това означава възможност за лесен и качествен ремонт на банята, който ще се радва на дълготрайност и модерен вид през годините.