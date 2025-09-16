Вижте подробности за Мустанга, с който мъж се заби в дърво с 218 км/ч

В понеделник 48-годишният Евгений Минчев загина, след като се размаза с колата си в дърво на бул. "Ботевградско шосе". Километражът му е показвал 218 км/ч при ограничение от 70 км/ч по време на катастрофата, а колата не е имала спирачен път. Възможно е обаче данните да са грешни, тъй като понякога заради ъпгрейди километражът не показва реалната скорост.

Автомобилът, който е карал Минчев при инцидента е Форд Мустанг Шелби ГТ и е произведен 2009 година. Той е тунингован, бил е 800 коня.

Моделът Shelby Super Snake, произвеждан от 2007 до 2014, има от 500 до 1200 конски сили.

Сайтът Motortrend дава информация за историята, техническите характеристики и цената на модела Shelby Super Snake.

След 40-годишно прекъсване, Ford и Shelby разрешиха дългогодишните си проблеми и отново си сътрудничиха, за да възродят GT500. Стандартният автомобил беше оборудван с 5,4-литров 32-клапанов V-8 двигател с Eaton суперчарджър, който развиваше 500 к.с. Пакетът Super Snake се предлагаше за допълнителни 27 995 долара над цената на стандартния GT500 от 40 930 долара, като мощността идваше от по-голям Eaton компресор, който изтласкваше двигателя до 600 к.с. За още четири хиляди долара получавате Kenne Bell - суперкомпресор, който развива 725 к.с.

Когато Ford увеличи двигателя на GT500 до 5,8 литра и 662 конски сили, Shelby реши да последва примера. Shelby GT500 Super Snake от 2013-14 г. беше направо луд, предлагайки минимум 850 к.с., а с пакета Shelby 1000, предлаган на собствениците на Super Snake от 2010-2014 г., те можеха да имат кола с мощност до 1200 к.с.!

Още от 60-те години на миналия век името Shelby предизвиква бурна реакция сред автомобилните ентусиасти. Разбира се, съществува и самият човек, Карол Шелби, който се превърна в жива легенда. Шелби помогна на Ford да победи Ferrari в Ле Ман благодарение на работата си с също толкова легендарните състезателни автомобили GT40. Той създаде Shelby Cobra, един от най-запомнящите се и колекционерски американски спортни автомобили в историята. Той също така си партнира с Ford, за да произведе някои от най-страшните Mustang-и от ерата на мускулестите коли. Shelby дори работи с Chrysler за известно време. Днес Shelby Super Snake Mustang служи като съвременен флагман на едноименната му компания Shelby American, кола и марка, които продължават неговото наследство под формата на огнедишащ Mustang, достоен за емблемата Shelby.

Какво е Shelby Super Snake?

Пакетът Super Snake започва със стандартен Mustang GT, който след това се изпраща в завода Shelby American в Лас Вегас. Mustang GT се оборудва със суперчарджър двигател, подобрено окачване и по-мощни спирачки, за да се подобрят значително всички аспекти на представянето в сравнение с базовия модел. Редица функционални и нефункционални промени в екстериора подобряват естетиката на колата, като ѝ придават много по-агресивен вид и помагат да се разграничи Mustang Super Snake от по-малко мощните Mustang модели.

Каква е историята на Shelby Super Snake?

Към 1967 г., след успеха си с GT350, GT500 и, разбира се, с емблематичния Shelby Cobra, Карол Шелби вече си беше извоювал име. След като помогна на Ford да победи (почти) непобедимия отбор на Ferrari в Ле Ман с GT40, Goodyear възложи на Shelby да конструира най-мощната кола, която може, за да може производителят на гуми да тества и пусне на пазара новите си гуми Thunderbolt с реални резултати.

Колата и гумите не разочароваха. Разочароваща беше огромната цена на Super Snake, която беше 8000 долара, което е повече от три пъти цената на базовия Mustang през 1967 г. Така че това, което първоначално беше планирано да бъде ограничена серия от 50 коли, стана значително по-ограничено, в резултат на което се получи един-единствен модел, който веднага се превърна в класика и един от най-легендарните Mustang-ове на всички времена.

Кои модели Mustang могат да бъдат превърнати в Super Snake?

Когато GT500 се завърна през 2007 г., не мина много време, преди Shelby да реши да предложи пакета Super Snake, за да направи бързата кола още по-бърза. Първоначално ъпгрейдът Super Snake можеше да се добави само към кола GT500. Но след като GT500 беше спрян от производство след 2014 г., базовата кола стана Mustang GT.

Тази промяна предизвика известно вътрешно несъгласие сред пуристите на пони колите, тъй като те вярват, че "истинският" Super Snake трябва да се базира на GT500. Но с настоящата максимална мощност от 825 к.с., тези оплаквания изглежда са намалели малко. Освен Mustang GT, единственият друг модел в гамата на Ford, който може да се квалифицира за Shelby Super Snake, е F-150. Само автомобили от 2018 г. и по-нови могат да бъдат преобразувани, като всички употребявани автомобили се одобряват индивидуално, за да се гарантира, че са достатъчно механично издържани, за да поемат огромното увеличение на мощността.

Какви са разликите между Shelby GT500 и Shelby Super Snake?

Тук възниква голяма неяснота, дори сред верните почитатели на Mustang. GT500 беше серийно произвеждан модел на Ford и можеше да бъде поръчан от почти всеки шоурум на Ford. Super Snake, обаче, беше опционален пакет, който трябваше да бъде поръчан от оторизиран дилър на Shelby. Донорският автомобил след това се изпращаше в Shelby American в Лас Вегас, за да бъде преобразуван.

По отношение на моделите от 2007-2014 г., и двата бяха произведени с V-8 двигатели със суперкомпресор, но GT500 използваше Eaton компресор, който развиваше 500-662 к.с. в зависимост от годината, докато Super Snake Mustang беше оборудван с по-голям Ford Racing S=суперкомпресор или Kenne Bell агрегат, който му помагаше да развива от 600 до 1200 к.с. в зависимост от спецификацията. Но дори когато GT500 направи триумфалното си завръщане в гамата на Ford през 2020 г., той вече не служи като основа за Super Snake и двете коли сега са взаимно изключващи се превозни средства.

1967 Shelby Super Snake: Оригиналът

GT500 Super Snake от 1967 г. започва като маркетингов ход на Goodyear. Производителят на гуми иска да докаже колко издръжливи са новите му радиални гуми Thunderbolt и моли Карол Шелби да се развихри с кола, която да ги подложи на тест. Щастлив да угоди, Shelby започна с обикновен GT500 и премахна оригиналния V-8 двигател с 355 конски сили и 428 кубични инча. Той го замени с алуминиев 427 MK II двигател от GT40, спечелил Ле Ман, който развиваше невероятните (за времето си) 520 конски сили.

Първоначално проектът Super Snake беше планиран за ограничена серия от 50 бройки, но след като счетоводителите решиха, че Super Snake трябва да се продава за 8000 долара, за да бъде печеливш, Ford реши да прекрати целия проект, оставяйки само един единствен Super Snake от 1967 г., който наскоро беше продаден на търг за 2,2 милиона долара.

2015–2017 Shelby Super Snake: различен вид

През 2015 г. GT500 и Super Snake поемат по различни пътища. SS винаги е бил базиран на GT500, но когато Ford преустанови производството на своя кралски змей през 2014 г., Shelby трябваше да промени стратегията си по отношение на производството на Super Snake. Така за първи път в историята Super Snake използва нормален Mustang GT като основа, а не вече несъществуващия GT500.

Базовият Mustang GT имаше 426 к.с. и цена от 33 200 долара. За допълнителни 49 999 долара собствениците получаваха версия на двигателя Coyote с компресор, която можеше да развие 670 к.с. Както и при предишното поколение SS, беше налице ъпгрейд с компресор Kenne Bell или Whipple, който увеличаваше мощността до над 750 конски сили. Моделът SS от 2015 г. е и първият, който може да бъде поръчан с автоматична скоростна кутия, тъй като всички предишни модели Snake бяха произвеждани с ръчни скоростни кутии.

2018–2020 Shelby Super Snake: Ново лице, същите муцуни

Shelby Super Snake последва фейслифта, който базовият Mustang получи през 2018 г. По-агресивна предна част с характерна за Shelby решетка, капак, въздухозаборници и сплитери подчертава промените в предната част, докато подобреният заден дифузьор допълва заплашителния вид на Super Snake. Използвайки същия 5,0-литров суперчарджър Coyote V-8 като предишния Super Snake, базовата мощност бе увеличена до огромните 710 к.с., докато опционална и може би абсурдна версия с 825 к.с. също бе пусната на пазара. Двадесет-инчови ковани черни или лъскави алуминиеви джанти, обути с едва законни летни гуми Michelin, помагаха за пренасянето на тази мощност към земята, докато огромните шестбутални предни и четирибутални задни спирачки Brembo спираха колата с авторитет.

2021–2023 Shelby Super Snake: Легендата продължава

Тази версия на Super Snake продължава оттам, където предишното поколение е спряло. Между новите алуминиеви предни калници с широка каросерия се намира 5,0-литров V-8 двигател с Whipple суперчарджър, който развива 825 к.с. Помагащ на този мощен двигател да се справи с нагряването е системата Extreme Cooling на Shelby, която се състои от подобрен радиатор, полиран алуминиев преливник и топлообменник. Специфичната за Shelby изпускателна система от Borla кара Super Snake да ръмжи с яростта на бесен лъв. Акцентът в гамата е елегантният Speedster с отварящ се покрив. Твърдият капак на багажника прикрива задните седалки, превръщайки Speedster в двуместен роудстър. Само 98 от тези прекрасни кабриолети ще бъдат произведени годишно, брой, избран в чест на 98-ия рожден ден на Карол Шелби през 2021 г.

2024 Shelby Super Snake: Две нива на производителност

Това не би трябвало да е изненада – Shelby American превръща последния останал американски автомобил с V-8 двигател в най-новия си модел Super Snake, комбинирайки суперзаредена мощност с изтънчен външен вид. Производителят на специални автомобили представи най-новото си творение по време на аукциона на Barrett-Jackson в Палм Бийч. 830-конният 2024 Shelby Super Snake е точно това, което очакваме от дългогодишния съюзник и партньор на Mustang в областта на производителността. Производството е планирано за средата на лятото на 2024 г., а Super Snake може да бъде закупен от избрани оторизирани дилъри на Shelby Ford.

Какви подобрения в производителността има Shelby Super Snake?

Макар че цялата Super Snake може да се счита за подобрение в производителността, екипът на Shelby American е известен предимно с усъвършенстването на всички основни компоненти, свързани със скоростта. Двигателят е модифициран дори повече от най-мощния Mustang, предлаган от Ford, като най-новата версия развива 825 конски сили със суперчарджър. Опционалната окачване Penske, което включва по-здрави полуоси, пружини и заден стабилизатор, помага да се задържи задната част на Super Snake на асфалта. Опционален комплект за камер/кастер също е наличен, за да се приспособи поведението в завои и стабилността на предната част към стила на шофиране на собственика.

Какви са подобренията в интериора на Shelby Super Snake?

Вътрешността на Super Snake се различава от тази на базовия Mustang GT с характерния за Shelby интериор, подчертан от специално изработен карбонов панел с уреди, монтиран в горната част на централната конзола. Там са разположени аналогови индикатори за налягането на горивото, налягането на маслото и, разбира се, турбо налягането. Постелките Shelby, праговете и сериализираната плакетка Carroll Shelby Manufacturing (CSM) напомнят на пътниците, че не се намират в обикновен Mustang.

Какви външни подобрения предлага Shelby Super Snake?

Super Snake се различава от по-домашния Mustang с разработените от Shelby каросерийни панели, които включват по-агресивни предни калници, функционален капак с въздухозаборник и предна решетка Shelby с функционални въздуховоди, които спомагат за охлаждането на предните спирачки и лагерите на колелата. Достъпният комплект за широка каросерия добавя 4,0 инча към задната колея и 2,5 инча към предната, което не само придава по-заплашителен вид на Super Snake, но и подобрява стабилността на пътя. Двадесет-инчови черни или лъскави ковани алуминиеви джанти, монтирани на колесни болтове Ford Performance, заден спойлер, дифузьор, заден панел и прозорец с жалузи допълват зловещата визия на Super Snake. Shelby ще тонира и прозорците на Snake, за да придаде на колата още по-заплашителен вид, при условие че това е законно в щата, в който се намира.

Какви специални модели на Shelby Super Snake има?

През 2009 г. Shelby отдаде почит на състезателя по драг рейсинг Дон Прудхом, като създаде Super Snake, оборудван с Whipple суперчарджър, способен да произвежда до 800 конски сили на състезателно гориво. Пакетът беше подходящо създаден като състезателна конфигурация и беше ограничен до 100 бройки с цена от 100 000 долара всяка.

След това, през 2018 г., Shelby American взе решение да създаде десет продължения на GT500 Super Snakes от 1967 г. Започвайки с десет оригинални автомобила, всеки от тях беше изцяло преустроен с нова ламарина и 427-кубиков V-8 двигател с карбуратор Holley, който развиваше 550 конски сили, предавани чрез петстепенна ръчна или автоматична скоростна кутия. Всеки автомобил получи и фабричен VIN номер и оригинален титул. С цена от 249 995 долара, те бяха относително изгодни в сравнение с неотдавнашната аукционна цена от 2,2 милиона долара за първия автомобил.

Какво представлява Shelby Super Snake F-150?

Видян за последно през 2009 г., Shelby възкреси своя Super Snake F-150 през 2017 г. Наличен с дву или четириколесно задвижване, първият F-150 Super Snake се предлага само в конфигурация с четири врати Crew Cab, докато новодобавеният вариант Sport се предлага единствено като двувратен модел.

Суперавтомобилът на Shelby е с понижено окачване с коилоувъри отпред и регулируема задна стабилизираща щанга. Капакът Super Snake ram-air, предният броня, въздушният сплитер, капакът на каросерията и необходимите боядисани ивици допълват визията. Натиснете педала на газта и вижте как ускорението от 0 до 60 отнема едва 3,45 секунди, а от 0 до 100 – само 8,3 секунди, придавайки ново значение на думата "превозване"!

Колко мощност развива Shelby Super Snake?

В зависимост от модела Super Snake, за който става дума, типът двигател и мощността могат да варират. При наличните в момента модели най-ниската мощност се предлага при атмосферния Super Snake Sport F-150 с едва 400 конски сили. От другата страна на спектъра, флагманският Super Snake, базиран на Mustang GT, достига повече от двойно по-висока мощност – зашеметяващите 825 конски сили. По отношение на общата мощност, Super Snake от 2013-14 г., оборудван с пакета Shelby 1000, е способен да развие 1200 конски сили по стандартите на NHRA.

1967 Shelby Super Snake - 520 конски сили

2007-2014 Shelby Super Snake - 500‒1200 конски сили

2015-2017 Shelby Super Snake - 670‒750 конски сили

2018-2020 Shelby Super Snake - 400‒825 конски сили

2021-2023 Shelby Super Snake - 400‒825 конски сили

2024 Shelby Super Snake - 830 конски сили

Колко струва Shelby Super Snake?

Както при повечето висококачествени суперколи, цените могат да варират значително в зависимост от това колко уникална искате да бъде колата ви, както и от годината, марката и модела на колата. Въз основа на новото купе Ford Mustang GT 2023, оборудвано с ръчна скоростна кутия, можете да поръчате Super Snake от оторизиран дилър на Ford на базова цена от 140 270 долара. Въпреки това, напълно оборудван кабриолет Super Snake или Speedster може да достигне препоръчителна цена от 170 000 долара почти толкова бързо, колкото и самата кола.

Ако става въпрос за 2023 Super Snake F-150, базовата цена за автомобила с атмосферен двигател е по-ниска – 104 895 долара, докато версията със суперчарджър започва от 113 395 долара. И в двата случая цените включват и цената на нов F-150 XLT 4x4.

Рядка ли е Shelby Super Snake?

Да. В хронологичен ред, оригиналната GT500 Super Snake от 1967 г. е най-рядката от всички, като е произведена само една бройка. Super Snake, базирана на GT500 от 2007-2010 г., имаше значително по-висок лимит от 1000 бройки годишно. По-модерните Super Snakes от 2015-2021 г. имаха годишен лимит от 500 автомобила, докато и двата модела Super Snakes, базирани на F-150, са ограничени до 250 бройки на моделна година. Накрая, най-новите Super Snakes от 2021 г. и по-новите са ограничени до само 98 Speedster единици и 200 не-Speedster единици на моделна година.

Какъв двигател има Shelby Super Snake?

Всички настоящи Super Snakes използват версия на Ford 5.0-литров Coyote V-8 . Автомобилът, базиран на GT, е оборудван с Whipple-суперчарджър, който помага на двигателя да развие невероятните 825 конски сили. За охлаждането на този мощен двигател се грижи системата Extreme Cooling на Shelby, която използва подобрен радиатор, топлообменник и полиран алуминиев преливен резервоар. Super Snakes, базирани на F-150, използват или версия на двигателя Coyote с атмосферно пълнене, която развива 400 конски сили, или опционална версия със суперчарджър, която развива почти двойно повече мощност от двигателя с атмосферно пълнене, с 775 конски сили.

Кое е по-бързо: Shelby Super Snake или Hellcat?

Както при повечето състезания от типа „кое е по-бързо", тук също има много променливи. В сравнение с Charger Hellcat Redeye с 797 к.с., състезанието със Super Snake почти винаги ще бъде оспорвано. Shelby твърди, че ускорението от 0 до 60 е 3,5 секунди, а времето за четвърт миля е 10,9 секунди, докато ние тествахме Charger и отчетохме съответно 4,0 и 11,9 секунди. Истинският отговор на въпроса коя кола е по-бърза се свежда до състоянието на пистата и най-важния фактор – шофьора.