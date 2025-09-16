Георги Тахов: Водният ресурс не е управляван правилно години наред

Водният ресурс не е бил управляван правилно години наред. Това заяви пред БНТ земеделският министър Георги Тахов, който е член на ръководството на новосъздадения Национален борд по водите.

"Проблемът с водите е ясен и известен от много години. И вместо през годините назад той да получи своето устойчиво решение, това не се е случило. Причините са много за безводието, това са климатичните промени, които са, но не трябва да подценяваме тук и това, че водния ресурс през всичките тези години не се е управлявал правилно. Липсвала е организация на работа, липсвала е координация", посочи Тахов.

За основните цели на борда той обясни:

"Трябва да създаде една визия за целия държавнически потенцил. Защото наистина в нашето общество остава едно разбиране, че толкова много ресори управляват водите, някак си си прехвърлят отговорността една на друга. Този борд трябва да бъде еманацията, той трябва да обхване всички тези ресори и чрез експертизата, която ще бъде впрегната - да даде предложения за решения, които да бъдат устойчиви във времето. И с него ще се постигне прозрачност при вземане на решенията и граждански контрол при тяхното осъществяване."

"Всички добри намерения са длъжни да преминават през нормативна база, която трябва да генерира документи. Именно досега, понеже много институции са отговаряли за тези документи, тук функцията на този борд ще бъде именно да зададе тази посока и това единоначалие, за да може инвестиционните проекти, които са към ВиК мрежата, ние знаем, че те се реализират много дълго във времето. Плюс това, че Българската банка за развитие влезе като част от този борд през осигурено от нея финансиране, което ще бъде над лимитите, които се осигуряват, над инвестиционните проекти, които имат общините, всичко това в съвкупност - няма как да не донесе едни трайни решения. Има си краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели. Там, където е по спешност, трябва да си реагира най-бързо", посочи земеделският министър.

Той съобщи, че водният обем на язовирите е 30,64%.

"Язовирите, които са на разпореждане към Министерството на земеделието и храните, в частност към "Напоителни системи", след приключване на напоителния сезон, а той приключи преди няколко дни, са с воден обем от 30,64%. Това, погледнато исторически в годините назад, когато са били пак сухи години, са идентични обеми. И тук именно, както споменах преди малко, за реализираните проекти, които са по Програма за развитие на селските райони и това, че ние успяхме да усвоим на максимум тези средства. Плюс обещаната капитализация, която трябва да се случи през "Напоителни системи", само да припомня, тя е в размер на 1,4 милиарда и беше бюджетирана от 2024 до 2028, като пропорционално се разпределяха парите по 300 милиона на година. Всичко това наистина ще доведе до реновация на цялата инфраструктура на "Напоителни системи", до изграждане на нови напоителни съоръжения. А това не е без значение за питейно-битовите нужди."