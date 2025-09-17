ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Аржентинският президент Хавиер Милей отдаде почит ...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21310963 www.24chasa.bg

Мишел Обама и световният рекордьор по плуване в ледени води - сред 200 лидери от цял свят, които се събират в Букурещ

1208
Мишел Обама

Над 200 лидери от цял свят, включително бившата първа дама на САЩ Мишел Обама, ще се качат на интерактивните сцени на международното бизнес и технологично събитие "Impact Bucharest", което ще се проведе днес и утре в изложбения център „Ромекспо" в Букурещ.

Ще има и българско участие. Сънародникът ни Иван Ланджев ще се включи в дискусия, посветена на креативността, съобщиха за БТА организаторите.

Събитието има амбицията да оформи дневния ред на Югоизточна Европа за близкото бъдеще. То е структурирано в осем тематични секции, всяка от които извежда на преден план международни експерти в области като киберсигурност, зелена икономика, дигитално бъдеще и стартиращи компании.

Сред най-очакваните моменти е присъствието на Паул Джорджеску, който на 10 февруари 2021 г. постави нов световен рекорд на Гинес за най-дългото разстояние, преплувано в ледени води; премиерът на Албания Еди Рама; Рийд Хейстингс – един от основателите на Нетфликс; Даниел Дайнс - милиардер предприемач, наричан от Forbes „Шефът на ботовете", и Мишел Обама - бивша първа дама на САЩ, автор на бестселъри и глобален поддръжник на образованието и възможностите.

Мишел Обама

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Наука и технологии

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Терзиев: София става модерна и зелена – с повече детски градини, булеварди, метро и достъпна Витоша (Видео)