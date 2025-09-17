Цените на петрола отстъпват леко в азиатската търговия, инвеститорите очакват решението на УФР за лихвите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цените на петрола отбелязаха леко понижение в обедната азиатска търговия, след като в предходната сесия нараснаха с над 1 процент. Участниците на пазара очакват решението за лихвите на Управлението за федерален резерв на САЩ по-късно днес, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Brent от Северно море, който е референтен за Европа, спаднаха с 14 цента или 0,2 на сто до 68,33 долара за барел към 07:05 часа българско време, предаде БТА.

Американският лек суров West Texas Intermediate (WTI) поевтиня с 13 цента или също 0,2 на сто и един барел се продава за 64,39 долара.

Петролните котировки приключиха вчерашната търговия с ръст от над 1 процент заради опасения за прекъсване на доставките от Русия.

Според трима запознати източника, цитирани от Ройтерс, руският държавен тръбопроводен оператор "Транснефт" е предупредил производителите в Русия, че може да се наложи да намалят добивите след украински атаки с дронове срещу важни пристанища и рафинерии на страната.

"Пазарът е фокусиран върху геополитическата нестабилност и потенциалните прекъсвания на доставките от Русия. Притесненията на пазарите все още поддържат цените високи", заяви Емрил Джамил, старши анализатор в "Лондон сток ексчейндж груп" (London Stock Exchange Group -LSEG), компанията оператор на борсовата платформа в британската столица.

Инвеститорите очакват решението за основните лихви на УФР по-късно днес. На него ще присъства новият член на Управителния съвет на институцията Стивън Майрън.

Президентът Доналд Тръмп снощи обяви, че току-що е подписал документи за назначаването на Майрън в УФР, след като кандидатурата му бе потвърдена от Сената.

Очаква се след днешното си заседание УФР да намали лихвите с 25 базисни пункта, което би трябвало да стимулира икономиката и да повиши търсенето на горива, посочва Ройтерс.

Пазарният анализатор на Ай Джи (IG) Тони Сикамор коментира, че фокусът на пазара ще бъде върху това "колко членове ще се присъединят към Стивън Майрън в подкрепа на понижение на лихвата с 50 базисни пункта", както и за сигнали за предстоящите лихвени намаления до края на годината.