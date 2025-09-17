Ford планира да съкрати още 1000 работни места в завода в Кьолн

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ford официално съобщи, че ще съкрати до 1000 работни места в германския си завод в Кьолн поради слаби продажби. "В Европа търсенето на електрически автомобили остава доста под прогнозите за индустрията", се казва в изявление на американската група.

В резултат на това компанията планира да намали производствените нива, считано от януари 2026 г., в последната си останала германска фабрика, разположена в провинция Северен Рейн-Вестфалия.

"Решението ще доведе до съкращаване на до 1000 работни места в този завод", се казва в изявлението, като се добавя, че групата ще предложи доброволни обезщетения при прекратяване на трудовите договори.

Последно съобщение идва в допълнение към вече обявеното съкращаване на 2900 работни места през 2024 г. Последното орязване на работната сила трябва да бъде приложено до 2027 г.

"Форд" също така постигна споразумение със служителите в Кьолн това лято, включващо обезщетение при прекратяване на договора, работа на непълен работен ден и поетапно пенсиониране.

Бъдещата посока на развитие на фабриката остава "несигурна", според синдиката IG Metal. След последните съкращения на работни места, Ford ще има само около 7600 служители в Кьолн.В края на миналото десетилетие те са били около 20 000.

Ford вече затвори завода си в Саарлуис в Западна Германия, който произвеждаше Ford Focus.