Измислиха добавка, която може да промени бъдещето на дизеловите автомобили

Kemegal, малка галисийска химическа компания, е на път да пусне на пазара нова добавка, която обещава да революционизира и промени бъдещото на дизеловите двигатели и автомобили. Иновативният продукт на испанската компания се казва Ecokem Additive.

След близо шест години работа и развойна дейност от отдела за научноизследователска и развойна дейност на това малко предприятие, базирано в Понтеведра, добавката Ecokem вече е готова да се появи на пазара.

Този продукт намалява емисиите на твърди частици и въглерод с 45 процента, достигайки дори 60 процента при ниски нива на мощност. Той също така намалява разхода на гориво с повече от 3 процента. Добавката е тествана в реални условия и е показала тези резултати, твърдят създателите й.

Външни тестове на леки автомобили, камиони, влакове, кораби и генераторни агрегати са проведени проведени от експерти от Международната агенция по енергетика и групата Biosahe в Университета в Кордоба.

Те успяха да потвърдят предимствата на този продукт, който също така намалява разходите за поддръжка, което налага използването на по-малко AdBlue, и има биоциден ефект, който елиминира образуването на утайки в резервоара за гориво, като по този начин предотвратява разпространението на микроорганизми в резервоарите.

"Разполагаме с тестван продукт, одобрен от някои от водещите експерти в работата на двигателите с вътрешно горене и патентован. На пазара няма продукт, който да намалява това ниво на емисии", казва директорът на Kemegal Мигел Анхел Гарсия Мигенс пред изданието La Voz de Galicia.

След като премина през няколко бюрократични процедури, Kemegal получи зелена светлина да пусне на пазара своята добавка, за която твърдят, че вече имат контакти с големи компании за търговия на едро с горива.