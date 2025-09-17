Две летящи коли Xpeng се разбиха по време на въздушни изпитания в Китай

Xpeng е една от китайските автомобилни марки, работещи по разработването на свои собствени "летящи коли", известни като eVTOL. По време на тестов пробег преди голямо събитие, два от прототипите обаче се сблъскаха.

Тези електрически вертикално излитащи и кацащи превозни средства са много близо до превръщането им в реалност, тъй като няколко компании по целия свят са доста напреднали в разработването на съответните си прототипи.

По време на тестове преди авиошоуто в Чанчун, Китай, два прототипа Xpeng Aeroht се сблъскаха във въздуха. Единият успя да кацне благополучно, но другият се разби на земята и се запали. Китайски източници съобщават, че един човек е бил откаран в болница с наранявания, но животът му не е в опасност.

Машините eVTOL на Xpeng, които отдавна участват в различни авиошоута по света, са способни да работят в автономен режим или с ръчно управление. За щастие, по време на катастрофата не е имало зрители.