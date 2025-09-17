Китай за сделката за "ТикТок" със САЩ: Взаимно изгодно е

Китай определи като „взаимно изгодно" рамковото споразумение със САЩ, постигнато в Мадрид, според което собствеността върху приложението за кратки видеа "ТикТок" ще премине под контрола на американски инвеститори. В същото време Пекин заяви, че ще разгледа въпросите, свързани с износа на технологии и лицензирането на интелектуална собственост, съобщи държавният вестник „Женмин жибао", цитиран от Ройтерс и БТА.

Очаква се президентите на САЩ Доналд Тръмп и на Китай Си Цзинпин да обсъдят сделката в телефонен разговор в петък. Приложението "ТикТок" има около 170 милиона потребители в САЩ, а напредъкът около смяната на собствеността му се разглежда като ключов за следващи търговски преговори между двете най-големи икономики.

По данни на Ройтерс споразумението предвижда прехвърляне на американските активи на "ТикТок" от китайската компания "БайтДенс" (ByteDance) към американски инвеститори. То наподобява вариант, изготвен по-рано тази година, който бе отложен след обявяването на нови мита от страна на Вашингтон.

"Китай постигна съответния консенсус със САЩ по въпроса за "ТикТок", защото това се основава на принципите на взаимното уважение, мирното съвместно съществуване и печелившото сътрудничество", пише в коментар, подписан със "Чжун Шън" ("Гласът на Китай") – термин, който "Женмин жибао" използва, за да изразява официални позиции по външнополитически теми.

След срещи в Мадрид министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт съобщи, че крайният срок 17 септември може да бъде удължен с 90 дни за финализиране на сделката. Междувременно Тръмп подписа указ, с който официално удължи срока за продажба на американските операции на "ТикТок" до 16 декември, предаде Киодо. Ако не бъде намерен купувач, одобрен от Вашингтон, приложението ще бъде блокирано на основание националната сигурност.

Американското правителство и конгресмени твърдят, че "ТикТок" е риск за националната сигурност, макар компанията зад социалната мрежа "БайтДенс" да отрича да е предоставяло данни на китайските власти.