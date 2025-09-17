Износът на Япония продължава да се свива, доставките за Азия се възстановяват

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Износът на Япония се свива за четвърти пореден месец през август, но с по-малко, отколкото очакваха мнозина анализатори, тъй като доставките за Азия се възстановяват. Това съобщи Си Ен Би Си, цитиран от БТА.

Японският износ е спаднал с 0,1 на сто на годишна база през миналия месец, докато през юли бе отчетено намаление с 2,6 на сто.

В същото време вносът в Япония е отслабнал с годишен темп от 5,2 на сто. През юли вносът отбеляза спад със 7,4 на сто.

Анкетирани от Ройтерс икономисти предвиждаха далеч по-значително понижение на износа през миналия месец – с 1,9 на сто, и по-скромно забавяне на вноса – с 4,2 на сто.

Японският износ за Западна Европа обаче отбелязва рязък ръст от 7,7 на сто. Това компенсира частично по-рязкото намаление на доставките за САЩ. Износът за азиатски търговски партньори расте с 1,7 на сто в сравнение със същия период на миналата година.

Износът на японски стоки за САЩ е бил с 13,8 на сто по-нисък в сравнение с август миналата година, задълбочавайки спада от 10,1 на сто от юли. В края на юли Токио и Вашингтон сключиха търговско споразумение, съгласно което американските мита за повечето японски стоки, включително автомобили, бяха намалени от 25 на 15 на сто. Новите ставки влязоха в сила вчера, 16 септември.

Износът на японски автомобили за САЩ също продължи да отслабва, като отбеляза понижение с цели 28,3 на сто в парично изражение. През юли износът на автомобили намаля с почти идентичен годишен темп – 28,4 на сто.

Автомобилите са били най-изнасяната японска стока за САЩ през 2024 година.

Данните за международната търговия на Япония са публикувани преди решението за основните лихви на „Банк ъв Джапан" (Bank of Japan) в петък, на което икономисти очакват централната банка да запази лихвените равнища.