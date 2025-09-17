Годишната инфлация в ЕС и еврозоната остава без промяна през август, у нас се покачва слабо

Инфлацията в Европейския съюз остава без промяна през август на ниво от 2,4 на сто на годишна основа, както бе отчетено и през юли. В еврозоната инфлацията през август също остава без промяна – 2 на сто, както и през предходния месец, което е целевото равнище, определено от Европейската централна банка (ЕЦБ). Това сочат най-новите ревизирани данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувана днес на официалния ѝ сайт. Така институцията леко ревизира данните надолу, след като в началото на този месец обяви, че очаква инфлацията в еврозоната да се е повишила до 2,1 на сто през миналия месец.

На месечна база - през август спрямо юли - инфлацията в ЕС и еврозоната нараства съответно с 0,2 и 0,1 на сто.

За България данните на Евростат, според Индекса на хармонизираните потребителски цени (HICP), сочат слабо ускоряване на годишния темп на нарастването на потребителските цени до 3,5 на сто през август от 3,4 на сто, отчетени през юли. На месечна основа през август е регистрирана инфлация от 0,1 на сто.

Най-ниският годишен темп на инфлацията в ЕС през миналия месец е отчетен в Кипър, където остава без изменение (0,0 на сто), следвана от Франция (0,8 на сто) и Италия (1,6 на сто).

Най-високи стойности на показателя са отчетени в Румъния (8,5 на сто), следвана от Естония (6,2 на сто) и Хърватия (4,6 на сто), пише БТА.

В сравнение с юли годишната инфлация през август е спаднала в девет държави членки, останала е без промяна в четири и се е повишила в четиринадесет.

На месечна база поскъпването на стоките и услугите за потребителите е най-голямо в Португалия (2,1 на сто), Белгия (1,5 на сто) и Люксембург (1,2 на сто).

През август Дания е била в дефлация на месечна основа, сочат още данните на Евростат. Общото ниво на цените на стоките и услугите в страната се е понижило с 0,7 на сто, следвана от Гърция – спад от 0,6 на сто, Литва, Финландия и Швеция – спад от 0,3 на сто и за трите държави, Италия и Латвия – спад от 0,2 на сто и за двете държави, а в Полша и Португалия спадът е 0,1 на сто и за двете.

През август 2025 г. най-голям принос за годишната инфлацията в еврозоната е имал секторът на услугите (+1,44 процентни пункта, пр. п.), следван от цените на храните, алкохола и тютюневите изделия (0,62 пр. п.), както и на неенергийните промишлени стоки (0,18 пр. п.). За намаление на показателя са допринесли енергийните продукти, при които е отчетено понижение от 0,19 пр. п.