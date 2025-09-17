НСИ: През 2024 г. в България са били издадени 8891 книги с тираж 5 297 385 броя

През 2024 г. са издадени 8891 книги с тираж 5 297 385 броя и 1252 брошури с тираж 1 009 001 броя, показват данни от новата публикация на Националния статистически институт (НСИ) "Книгоиздаване и печат 2024", съобщиха от НСИ във "Фейсбук".

От всички издадени миналата година книги научната литература е с 2256 заглавия с тираж 364 000; художествена литература за възрастни - 3024 заглавия с тираж 1 464 000; популярна литература - 1800 заглавия с тираж 875 000; учебна литература - 1379 заглавия с тираж 2 362 000; литература за деца и юноши - 1331 заглавия с тираж 1 100 000.

На оригиналния език на написване (включително български) са издадени 7545 книги и брошури, а преводните заглавия са 2598.

В края на август от НСИ съобщиха, че през 2024 г. в област София (столица) са издадени 6015 книги с годишен тираж 4 557 000; 898 брошури с годишен тираж 828 000; 77 вестника с годишен тираж 85 832 000. В сравнение с предходната година през 2024 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава с 26 (0,4 на сто), средният тираж нараства от 630 през 2023 г. на 779 през 2024 г., или с 23,7 на сто, а издадените вестници намаляват с 5 (6,1 на сто), а тиражът им се увеличава със 7 858 000 (10,1 на сто), посочиха тогава от националната статистика.