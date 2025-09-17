Центърът за иновации в отбраната ще осигури технологична независимост и нови възможности за българската отбрана

Центърът за иновации, който създадохме в София тех парк, ще изгради мост между научните постижения и индустрията в областта на отбраната и двойната употреба. Това ще е координационна структура, която ще насърчава внедряването на иновации, ще свързва изследователските центрове с бизнеса, но и ще подпомага малките и средните предприятия за по-голям достъп до специализираните пазари. Това каза заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски по време на VII Комитет за наблюдение на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, по която се изгражда новото звено.

Той обясни, че целта е да се осигурят технологична независимост и нови възможности за българската отбрана и сигурност, както и да се създадат продукти и услуги в полза на обществото.

Заместник-министърът акцентира и на създаването на нов национален модел за технологичен трансфер, който да осигури цялостна и устойчива рамка за развитието на този ключов процес. „Става дума за изграждане на мрежа от жизнеспособни и развиващи се регионални офиси, които да функционират на нивото на европейските и световните. Трябва да поддържат знание, да обменят опит, да са проводник на добри практики, защото на тях ще разчитаме да внедряват научните резултати в индустрията“, посочи Дановски.

Той допълни, че чрез технологичния трансфер, продуктите на знанието ще се превръщат в добавена стойност за икономиката и българското общество. За развитието на националния модел ще бъдат инвестирани близо 18 млн. лв. по процедура от Програмата за научни изследвания и дигитализация. Такава мярка беше одобрена по време на Комитета за наблюдение. Тя ще има два компонента, като част от средствата ще бъдат предоставени на София тех парк за създаване на основния хъб, а с останалите ще бъдат открити офисите за технологичен трансфер.