Очаква се изкуственият интелект да увеличи световната търговия с 37 на сто

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изкуственият интелект (ИИ) има потенциала значително да стимулира търговията със стоки и услуги, обяви Световната търговска организация (СТО), цитирана от ДПА.

Използването на тези технологии би могло да увеличи световния износ и внос с допълнителни 37 на сто до 2040 г., ако по-бедните страни наваксат изоставането в технологично отношение, се посочва в най-новия доклад за световната търговия на СТО, публикуван днес в Женева.

Програмите с ИИ вече допринасят за подобряване на ефективността, като осигуряват по-голяма прозрачност във веригите за доставки, автоматизират митническите процедури и улесняват компаниите при спазването на сложните разпоредби, сочи докладът, цитиран от БТА.

ИИ бележи най-голямо увеличение, когато става дума за търговията с цифрови услуги, според доклада. Моделът на СТО показва допълнителен растеж до близо 42 на сто в тази област.

Максималният прогнозиран ръст на ИИ е около 24 на сто при преработените стоки, докато за търговията със суровини е само около 10 на сто.

Генералният директор на СТО Нгози Оконджо-Ивеала също предупреди за нарастваща разлика между богати и бедни, както в международен план, така и в рамките на отделните страни.

"Без проактивни политически мерки и по-силно международно сътрудничество ИИ може по-скоро да задълбочи неравенствата, отколкото да ги намали", заявява тя в доклада.

СТО отбелязва, че цифровата инфраструктура и технологиите, както и квалифицираният персонал, в момента са концентрирани в няколко страни с по-високи доходи. Докладът препоръчва целенасочени образователни програми и други стратегии за избягване на неравенствата.