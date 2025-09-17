„Биовет" дари 19,2 декара земя в Пещера за домовете на социално уязвими семейства

Водещият български производител на продукти за ветеринарната медицина „Биовет" АД дари 19,2 декара земя в Пещера в подкрепа на социално уязвими общности. Дарението е част от програмата на Тръста за социална алтернатива „Регулация и жилищни условия", която цели узаконяване на квартали извън регулация. Инициативата се реализира в партньорство с Фонда за инвестиции в общността - Пещера и с подкрепата на Фондация „Америка за България".

Споразумението беше подписано от председателя на Надзорния съвет на „Биовет" Кирил Домусчиев, изпълнителния директор на фондация „Тръст за социална алтернатива" Сара Перин, президента на Фондация „Америка за България" Нанси Шилър и изпълнителния директор на Фонда за инвестиции в общността – Пещера Кирил Илиев.

Първи стъпки към узаконяване на квартал „Пирин"

Дарените имоти се намират в местността Орешака (кв. „Пирин"), където живеят десетки семейства от социално уязвими общности. След като бъдат включени в подробен устройствен план, всяка къща ще получи самостоятелен парцел и законен статут. Това ще даде възможност на 43 домакинства да придобият земята, върху която са изградили домовете си.

„Посредством това дарение хората ще могат да получат законен статут на жилищата си, което ще създаде предпоставки за изграждане на инфраструктура и нормален, достоен начин на живот, съобразен със съвременните изисквания", каза Кирил Домусчиев.

Значение за общността

Президентът на Фондация „Америка за България" Нанси Шилър определи жеста като „впечатляващ пример за щедрост и ангажираност към хората". По думите на Сара Перин от Тръста за социална алтернатива „когато един квартал бъде урегулиран, семействата получават не просто документи за собственост, а шанс за по-добър живот – достъп до услуги, право да плащат данъци и равноправно участие в местната икономика".

В завода на „Биовет" в Пещера работят много хора от социално уязвими общности, включително роми. „Тази инициатива ще промени съществено живота им и няма да бъде последната", подчерта Домусчиев.

Устойчив модел за България

Програмата „Регулация и жилищни условия" се реализира чрез партньорство между „Биовет", Тръста за социална алтернатива, Фонда за инвестиции в общността и община Пещера. Фондът ще подпомага жителите в процеса по закупуване на земята, а приходите ще бъдат реинвестирани в нови инициативи за социално уязвими групи.

Моделът вече е приложен успешно и в Дупница, където обхваща 156 домакинства. Пещера е първата община, която прилага механизма в партньорство с бизнеса, неправителствени организации и международни донори.

„Това е пример за силата на публично-частното партньорство и дългосрочния ангажимент към хората, чиито домове досега са били извън регулация", обобщи Сара Перин.