Хората искат да живеят красиво, удобно и здравословно и това се отнася не само за дома, а и за средата

Артекс ще изгради детска градина с ясла, както и терапевтичен център - инвестиция за 5 млн. евро, и ще ги дари на общината

Забавените процедури от страна на администрацията не само губят времето и енергията на строителните компании, а и ограничава избора от нови жилища и вдига цените и

- Арх. Мирянова, пазарът на имоти у нас продължава да набъбва, активиран и от предстоящото приемане на еврото - хората бързат да обърнат левовете в жилища. Има ли риск скоро да стане трудно намирането на новопостроен дом в София?

- Да, има. Този проблем обаче не е свързан с въвеждането на еврото, а с факта, че огромната част от подадените заявления на инвеститори за допускане на градоустройствени процедури и одобряване на Подробни устройствени планове от експертните съвети в Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община, се спират именно от експертните съвети под давлението на новоизбрания главен архитект Богдана Панайотова. Преписките се връщат с неоснователни твърдения за липси на документи (които де факто са били входирани) или за несъответствия със закони (ЗУТ) и разпоредби от МРРБ и ДНСК, което, обаче, не отговоря на истината, а е точно обратното. А работата на администрацията е да прилага законите независимо от чиито и да е било лични съображения. Това не само губи времето и енергията на строителните компании, но и ограничава избора на качествени жилища. Повишават се цените на такива, които всъщност не отговарят на вкуса и изискванията на клиентите.

Сграда "Зафир и Емералда", кв. Изгрев, София

- Промениха ли се вкусът и изискванията на хората, какво се търси?

- Хората искат да живеят красиво. Красиво, здравословно и удобно. Очакват не само от жилището, а и от сградата, от нейната среда да излъчват достойнство, европейско самочувствие; да бъдат урок по естетика, по природосъобразен начин на живот за децата им, да бъдат мост между минало, настояще и бъдеще. Нищо не е маловажно в една жилищна сграда и всеки детайл може да изненадва, да учи и да радва. Все повече се търси, цени и това, в което компанията ни винаги е била силна: устойчивото във времето качество, гарантирано от планирана поддръжка и опитен мениджмънт. Безупречното функциониране на всички инсталационни системи в сградата, свежестта на зеленината, чистотата – с тях не се правят компромиси.

- Нависоко ли ще расте градът?

- И нависоко, и нашироко, както подобава на един космополитен, динамичен град. Високите сгради уплътняват градската тъкан, разнообразяват демографския състав, намаляват енергийните разходи и оптимизират използването на градския транспорт. От друга страна, увеличава се интересът към проекти в периферията на големия град като нашето екоселище „Озарение“ с еднофамилни къщи, предлагащи живот, естествен и спокоен „като на село“, но в удобна връзка с центъра.

- Огромен процент от младите и активни българи работят и живеят в столицата и жилищното строителство успява да ги "поеме". Инфраструктурата обаче не се развива с този темп, публично-частни партньорства могат ли да ускорят решението на проблема?

- Вижте нашия пилотен проект в партньорство с международната компания „Billa“ на бул. „Александър Малинов“ и бул. „Андрей Ляпчев“. Там не само ще има сграда със забележителна модерна архитектура, с чудесни жилища. Благодарение на проекта „Младост“-1 ще се сдобие с паркоместа, играещи роля на буферен паркинг в непосредствена близост на метростанцията (АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД е първият инвеститор с тази идея), а зелената площ, преобладаващата част от която ще бъде обществено достъпна, с оформени алеи за разходка, детски площадки, катерушки и площадки за деца в неравностойно положение, ще възлезе на 10 000 кв. м. В момента 75% от този терен е покрит с асфалт.

Лично аз изпитвам най-голяма радост при мисълта за детската градина с ясла, както и за детския терапевтичен център. Те ще бъдат изградени от

АРТЕКС със собствени средства на компанията и дарени на Столична община (район Младост). Тя ще ги управлява и с нея ще се удовлетворяват поне част от нуждите на живеещите в района от този вид социални услуги. Очакваният размер на инвестицията в тази социална инициатива на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ е около 5 000 000 евро.

Комплекс с къщи "ОЗАРЕНИЕ", м. Камбаните, гр. София

- Климатичните промени и продължителните жеги явно са новото нормално у нас и в цяла Европа. А е известно, че в центъра на големия град температурата може да е още по-екстремна. Какъв е отговорът на архитектите и строителите? Зелени покриви, светли цветове, специални бои и мазилки налагат ли се като тренд при проектирането с мисъл за бъдещето?

- Същината на сградите на АРТЕКС е устойчивостта, енергоефективността и здравословността. Зелените принципи не се изразяват в някакъв завършителен, повърхностен „екопласт“, а са всепроникващи. Самото ситуиране на сградните тела, изборът на суровини и материали, опазването и увеличаването на растителния фонд в нови площи, изкачването на зеленината по вертикала… Прилагаме най-качественото от най-новото, а то действително изумява с темповете и предимствата си.

Например описанието на стъклото на най-добрите дограми, каквито поставяме, би прозвучало като фантазия преди години. Отблъскващо горещината през лятото и пропускащо топлина през зимата, променящо цвета си в зависимост от светлинния поток...

Ще си позволя обаче да напомня, че човекът не само се приспособява към тревожните климатични промени, но и ги причинява със своето поведение. Вярвам, че нашите сгради подпомагат и стимулират отговорното потребление на ресурсите от страна на обитателите, както и намаляването на вредните въглеродни емисии (ние си го наричаме устойчиво АРТЕКС строителство).

- Какво още трябва да се случва в умните градове на бъдещето?

- Умните хора, работещи за умни градове, не възприемат „умно“ и „високотехнологично“ като идентични понятия. Не търсят непременно високотехнологично решение на проблем, който може да бъде всякакъв, включително етичен.

Да вземем например автомобилния трафик. Да, има сензори, камери и AI системи, пренасочващи колите според натоварването; ще „поумняват“ и светофарите. Ще станат ли обаче по-малко колите?

Умните градове не задълбочават проблема в стремежа си да го решат. Ако услужливо строим паркинг след паркинг, ако наредбите за минимум 120 гаража или паркоместа за 100 жилища не се променят, ако лентите за автомобили останат недосегаеми за велосипеди… Защо да не се появи втори, трети, четвърти автомобил в семейството?

Умните градове не решават всичко с „вразумяващи“ такси и глоби. Плащане за влизане в централните зони, скъпи паркинги… С описаните средства само признаваме, че градът е подчинен на автомобилите и може единствено да понамали вредата от тях. А ако градът подчини бъдещето си на друга визия – зелена, хуманна – ще намери ум и смелост за отначало непопулярни, но ефективни мерки. Копенхаген рутинно превръща автомобилни ленти във велосипедни. Всеки, посетил Холандия, вижда как там хората водят децата си на училище с велосипед, правят седмичните си покупки пак на две колела… Париж е редуцирал автомобилния си трафик с десетки проценти благодарение на затваряне на улици за коли, за да насърчи преминаването през тях пеш или на велосипед.

- Вярвате ли, че София ще спре да се развива "на парче", възможно ли е постигането на цялост в нейния облик, или в разнообразието е чарът й?

- На София са ѝ нужни преди всичко честни конкурси и специалисти с поне 20-годишен стаж, защото визията за цял град изисква професионална опитност и житейска зрялост. Трябват екипи от професионалисти от всички сфери, от всички звена на градското планиране и сградостроителството. София би спечелила и от експерти от чужбина, които биха допринесли с новия си поглед, неповлиян от, пагубното за града ни, „местно лобиране“.

- Може ли да се извлече потенциалът от смятаните за непрестижни райони и как?

- „Непрестижни“ не означава нищо повече от „все още неразработени“. Не просто можем да извлечем потенциала им, а сме длъжни. В момента например сме насочили вниманието си към район „Слатина“, на бул. „Асен Йорданов“, където ще реализираме 75-метровата сграда „Висина“ сред промишлени и търговски постройки. Тя ще предложи озеленяване много над изискваното: всички покриви ще бъдат озеленени не само със затревяване, а и с дървета. По двете дълги фасади са предвидени вертикални шлицове с високи дървета като част от споделените площи в сградата. Ще има обширни пространства за спорт и обществени дейности. Имаме уверенията, че това строителство се вписва в дългосрочната визия на Софийска община – район Слатина и че ще допринесе за облагородяването на тази зона. Очаквам примерът на „Висина“ да бъде заразителен.

- А като архитект с опит и личен почерк имате ли своя визия как и българската столица да презентира адекватно хилядолетната си история? Сега стана актуална темата с амфитеатъра на древна Сердика, вероятно някои хора за първи път научиха, че имаме такъв уникален обект.

- Възприемам града като нещо живо, динамично и вълнуващо, а не застинало пространство, демонстриращо наследеното. Екипът на АРТЕКС се стреми духовно-културният отпечатък на нашите сгради в тъканта на града, по думите на арх. Пламен Пл. Мирянов, да отразява почит към миналото и устрем към бъдещето; да бъде мост между епохите.

- Строителството продължава да се смята за "мъжки" бизнес, какво кара една жена да се чувства уверена в него?

- Невъзможно е да не се чувстваш на своето място, щом осъзнаваш, че строителството или пък науката, политиката ти предлага път в живота, смисъл и удовлетворение; когато имаш подготовката, уменията и визията, която да увлече и другите.

Ако е вярно, че има „мъжки“ бизнеси, то всеки успех на деловите жени в тях носи добавена стойност: младите момичета виждат, че има поле за техните амбиции, образование и талант; че биха били полезни. Убеждават се, че ще бъдат оценявани по достойнство, а не подценявани по пол.

Що се отнася до моята собствена увереност, тя идва най-вече от вярата ми в Бог – вярата и осъзнатостта (убеждението), че според дарбата, която всеки е приел, трябва да служим чрез нея на другите като добри настойници на многообразната Божия благодат (1 Петрово 4:10), т.е. да вършим само Добри и Полезни дела, наситени с високите стойности на Живота - Творец.

