ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Локализиран е пожарът в района на Илинденци

Времето София 16° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21318939 www.24chasa.bg

Еврото отстъпва от близо тригодишни върхове

1252
Евро СНИМКА: pixabay

Курсът на еврото се понижава спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, след като Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ обяви решението си за понижаване на лихвите с 0,25 процентни пункта, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се котира за 1,1787 долара към 09:08 часа българско време, което е с 0,26 на сто по-малко в сравнение с края на вчерашната търговия, когато продължи да се движи в близост до най-високите си нива за последните 3 години.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1837 долара за евро.

Евро СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание