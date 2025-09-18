Решено: Пощите ще ни носят още 5 години писма и колети

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Български пощи" още 5 години ще извършват универсалната услуга, тоест ще доставят стандартните писма и колети. Това решиха депутатите окончателно с приемането на Закона за пощенските услуги, който приеха на второ четене.

Договорът на пощите с държавата е 15-годишен, но изтича. Новото удължаване влиза в сила от 30 декември 2025 г.

Мотивът е, че така се осигурява достъп до пощенски услуги за хората и от най-отдалечените населени райони. Гарантира се правото на всеки независимо от неговия социален статус, покупателна способност и географско местоположение да има достъп до минимален пакет от услуги с определено качество и на достъпна цена.

Заради несправедливата финансова тежест, която пощите понасят, държавата им плаща компенсации. Нотифицираната от ЕК помощ е 15 млн. евро. Промяната в закона позволява дружеството да получава пълната компенсация, включително когато размерът на нетните разходи от предоставяне на универсалната услуга надхвърля субсидията, но при спазване на правилата за държавни помощи.