ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейските борси откриха сесиите с растеж

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21319547 www.24chasa.bg

Решено: Пощите ще ни носят още 5 години писма и колети

2648
"Български пощи" още 5 години ще извършват универсалната услуга.

"Български пощи" още 5 години ще извършват универсалната услуга, тоест ще доставят стандартните писма и колети. Това решиха депутатите окончателно с приемането на Закона за пощенските услуги, който приеха на второ четене. 

Договорът на пощите с държавата е 15-годишен, но изтича. Новото удължаване влиза в сила от 30 декември 2025 г.

Мотивът е, че така се осигурява достъп до пощенски услуги за хората и от най-отдалечените населени райони. Гарантира се правото на всеки независимо от неговия социален статус, покупателна способност и географско местоположение да има достъп до минимален пакет от услуги с определено качество и на достъпна цена.

Заради несправедливата финансова тежест, която пощите понасят, държавата им плаща компенсации. Нотифицираната от ЕК помощ е 15 млн. евро. Промяната в закона позволява дружеството да получава пълната компенсация, включително когато размерът на нетните разходи от предоставяне на универсалната услуга надхвърля субсидията, но при спазване на правилата за държавни помощи.

"Български пощи" още 5 години ще извършват универсалната услуга.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание