Continental пуска гуми, направени с олио за готвене. Целта не е по-добър дрифт!

Германският производител на гуми и оборудване Continental вече използва използвано олио за готвене за производството на гуми. Това обаче не се прави за по-добър дрифт. Използването на олиото всъщност представлява стъпка към целта на производителя да постигне 40% рециклирани материали до 2030 г. Друго предимство на тази техника е благоприятното въздействие върху емисиите на частици и рециклируемостта.

Гумите по своята същност са консумативи, износват се и трябва да бъдат сменени. Въпреки това, както производството, така и употребата им отделят замърсяващи частици. Именно тук Continental фокусира усилията си върху способността да произвежда 100% устойчиви гуми до 2050 г. До 2030 г. целта е да се достигне праг от 40%, в сравнение с едва 26% в момента.

Използваното олио за готвене, събирано от специализирани доставчици като Synthos и TotalEnergies Cray Valley, се използва в производството на синтетичен каучук.