Глобалното производство на Jaguar Land Rover е блокирано от хакери

Jaguar Land Rover (JLR) преживява кошмар през последните седмици. От 1 септември производителят е претърпял кибератака, която напълно парализира производството му. Това, което първоначално изглеждаше като компютърен инцидент, сега се превърна в пълномащабна икономическа криза, която струва милиони и заплашва хиляди работни места.

Заводът на Jaguar Land Rover в Солихъл не работи. Хакването на компютърни системи принуди британския производител напълно да спре софтуера, който контролира производствените му линии.

Последиците очевидно са неизмерими. Без ИТ системите нито един автомобил не може да слезе от поточните линии в Солихъл, Хейлвуд или Уулвърхемптън, нито дори от фабрики в чужбина, независимо дали в Китай, Словакия или Индия. Логистиката и каналите за продажби на резервни части също са засегнати.

В момента се използва резервна система за продажби, но дилърите я наричат ​​"ремонтно решение", което забавя и усложнява всичко. В момента компанията работи със собствените си запаси от автомобили и части, което е временно решение. Рано или късно тези запаси ще се изчерпят.

Във Великобритания JLR произвежда 1000 автомобила на ден, а спирането на производството струва 5 милиона паунда дневно, според анализатори, цитирани от британската преса.

Общото въздействие върху печалбите в момента се оценява на около 70 милиона паунда (82,6 милиона евро). Очаква се обаче тази сума да нарасне. Производителят е посочил, че вероятно няма да може да рестартира производството преди 24 септември.

Производителят е на върха на пирамида, съставена от стотици малки и средни предприятия, често зависими от поръчки от големи фабрики. А някои вече са били принудени да съкратят персонал заради хакерите. Един доставчик потвърди пред BBC, че е трябвало да освободи 40 служители, близо половината от работната си сила.