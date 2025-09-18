Историята на родения в Разлог млад талант Деян Божков доказва, че никога не е късно да разбереш математиката

„Никога не е късно да започнеш да се занимаваш с математика!“. Това казва 19-годишният математически талант Деян Божков, който всъщност се увлича по решаването на задачи едва в 8-ми клас. Днес той е стипендиант в Хонгконгския Университет за наука и технологии, а решаването на задачи от спонтанно хоби е на път да се превърне в професия. Деян е и едно от лицата на кампанията „Смятай!“ на Kaufland България и Съюза на математиците в България, която цели да внесе повече яснота около приемането на еврото.

От футболист до математик

Любовта на талантливият младеж към числата обаче не е свързана с най-ранното му детство. „Като дете съм имал много мечти, но най-голяма от всички беше да стана футболист. За това често прекарвах време с баща ми или с приятели с топка пред блока“, разказва невероятната си история талантливият математик. Едва по време на подготовката му за кандидатстване в гимназията животът сам подрежда пъзела и го отвежда там, където му е мястото. Подготовката за изпита по математика след 7-ми клас се оказва катализаторът, а учителите, които го подготвят, се превръщат в мотиваторите на първите му сериозни занимания в света на числата. „Към математиката се запалих доста късно. Когато се готвех за приемния изпит за гимназията, с мен индивидуално работеха учителите ми г-н Иван Динков и г-жа Илонка Михайлова, които неусетно ме бяха запалили по математиката“, разказва той.

Приет в желаното училище, Деян решава да се запише в клуба по математика за напреднали, където първите стъпки му се оказват много трудни. Задачите изглеждали непостижими, терминологията - непозната, а усещането било, че всички говорят на „чужд език“. Вместо да се откаже, той избира все пак да продължи. С търпението на новите учители той открива, че упоритостта може да превърне най-голямото предизвикателство в път към успеха.

Почивката е от съществено значение за успеха

„Най-силно влияние за развитието на таланта ми оказа именно баща ми: като по-малък той винаги ме учеше, че нищо не може да се постигне без упорита работа, а тя на свой ред може да навакса всички недостатъци, независимо дали става въпрос за задачи по математика, тренировки по таекуондо или дори игрите в часовете по физическо“, разказва младият талант и подчертава, че в напрегнатия маратон не бива да забравяме за почивката. „Баща ми ме научи и че почивката е не по-маловажна от работата: тя ни помага да се наслаждаваме изцяло на това, което вършим, и да даваме всичко от себе си“, споделя формулата на успеха си младежът.

Именно чрез дисциплината и отдадеността, която спазва, Деян трупа и редица успехи в таекуендото. Той вече е вицеевропейски, балкански и петкратен републикански шампион по таекуондо с черен колан втори дан и близо 50 медала.

„Смятай!“ – млада енергия в подкрепа на обществото

В дните преди да замине за Хонг Конг, Деян се превръща в едно от лицата на кампанията „Смятай!“, реализирана от Kaufland и Съюза на математиците в България. Инициативата е с двойна мисия – да внесе яснота около въвеждането на еврото по фиксирания курс (1 евро = 1,95583 лв.) и да подкрепи младите математици на България.

Кампанията ще се развие в поредица от образователни видеа, които ще бъдат поетапно представяни в публичното пространство. Първото видео от поредицата може да бъде видяно тук: Kaufland | Заедно с математически таланти в кампания за еврото