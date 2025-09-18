ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мира Радева: Родиха се близнаци на бившия ми

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21320215 www.24chasa.bg

Европейските борси откриха сесиите с растеж

1228
Европейските борсови индекси откриха сесиите с растеж. Снимка: Pixabay

Водещите борсови индекси в Европа се отправиха нагоре в началото на днешната търговия, след като търговците отчетоха решението на Управлението за федералния резерв на САЩ (УФР) понижи основния лихвен процент с 0,25 процентни пункта за първи път от декември, предаде Ройтерс. Централната банка на САЩ постави целевия диапазон за лихвата по федералните фондове между 4,00 и 4,25 на сто.

УФР посочи също, че ще предприеме премерен подход за намаляване на лихвите по заеми до края на годината, което намали оптимизма.

Във Франкфурт DAX прибави 244,95 пункта или 1,05 на сто и достигна 23 604,13 пункта към 10:52 часа българско време.

Парижкият CAC 40 се повиши с 58,15 пункта или 0,75 на сто до 7845,13 пункта.

Лондонският FTSE 100 нарасна с 13,21 пункта или 0,14 на сто до 9221,58 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx Europe 600 е нагоре с 2,75 пункта или 0,5 на сто до 553,38 пункта.

Акциите на датската фармацевтична компания "Ново Нордиск" поскъпнаха с 2,6 на сто, след като данни показват, че нейното лекарство "Уегови" (Wegovy) е показало 16,6 на сто загуба на тегло в късен етап на проучване.

В същото време книжата на швейцарска мултинационална корпорация "СИГ Груп" (SIG Group) поевтиняха с 20 на сто и предизвикаха спиране на търговията, след като групата издаде предупреждение за печалба си за 2025 г. и спря паричния си дивидент.

Акциите на британската компания "Некст" (Next) загубиха 5,5 на сто от стойността си, след като веригата за търговия на дребно с дрехи обяви, че очаква забавяне на растежа на продажбите във Великобритания през втората половина на годината, което засенчи резултатите, които показаха, че печалбата през първата половина е нараснала с 13,8 на сто.

Европейските борсови индекси откриха сесиите с растеж. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание