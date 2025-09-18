Европейските борси откриха сесиите с растеж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите борсови индекси в Европа се отправиха нагоре в началото на днешната търговия, след като търговците отчетоха решението на Управлението за федералния резерв на САЩ (УФР) понижи основния лихвен процент с 0,25 процентни пункта за първи път от декември, предаде Ройтерс. Централната банка на САЩ постави целевия диапазон за лихвата по федералните фондове между 4,00 и 4,25 на сто.

УФР посочи също, че ще предприеме премерен подход за намаляване на лихвите по заеми до края на годината, което намали оптимизма.

Във Франкфурт DAX прибави 244,95 пункта или 1,05 на сто и достигна 23 604,13 пункта към 10:52 часа българско време.

Парижкият CAC 40 се повиши с 58,15 пункта или 0,75 на сто до 7845,13 пункта.

Лондонският FTSE 100 нарасна с 13,21 пункта или 0,14 на сто до 9221,58 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx Europe 600 е нагоре с 2,75 пункта или 0,5 на сто до 553,38 пункта.

Акциите на датската фармацевтична компания "Ново Нордиск" поскъпнаха с 2,6 на сто, след като данни показват, че нейното лекарство "Уегови" (Wegovy) е показало 16,6 на сто загуба на тегло в късен етап на проучване.

В същото време книжата на швейцарска мултинационална корпорация "СИГ Груп" (SIG Group) поевтиняха с 20 на сто и предизвикаха спиране на търговията, след като групата издаде предупреждение за печалба си за 2025 г. и спря паричния си дивидент.

Акциите на британската компания "Некст" (Next) загубиха 5,5 на сто от стойността си, след като веригата за търговия на дребно с дрехи обяви, че очаква забавяне на растежа на продажбите във Великобритания през втората половина на годината, което засенчи резултатите, които показаха, че печалбата през първата половина е нараснала с 13,8 на сто.