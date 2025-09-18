Сбогом на литиевите батерии - CATL направи натриевите реалност!

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Новата натриева батерия на китайската компания CATL. Снимка: CATL

Водещият световен производител на батерии за електрически автомобили - китайската компания CATL, обяви, че новата натриево-йонна технология е готова за незабавно масово производство. 

Натрият е по-евтина суровина, по-малко замърсяваща за добив и по-изобилна от лития. Ниската му цена прави тези батерии идеално решение за разширяване на електрификацията на пазара.

Основната причина електромобилите досега да са по-скъпи от тези с двигател с вътрешно горене е батерията, която представлява най-големия процент от крайната цена на колата.

След появата на литиево-железен фосфат (LFP) батерии, непосредственото бъдеще на батериите е в натриево-йонните батерии. 

CATL потвърди някои от най-важните детайли на тази нова натриева батерия, наречена Naxtra. Енергийна плътност е от 175 Wh/kg и над 500 километра електрически пробег (съгласно китаския тестови цикъл CLTC, който би трябвало да е около 400 км при европеския WLTP).

Въпреки че енергийната плътност е по-ниска от тази на литиевите батерии (с 25% по-малка от стандартната NCM), тя предлага по-добра производителност при екстремни температури (-40ºC-70ºC), освен това е по-безопасна, по-евтина за производство и предлага дълъг живот - повече от 10 000 цикъла на зареждане.

Китайската компания се стреми да покрие с новите натриеви батерии над 40 процента от търсенето в Китай, където те могат лесно да бъдат адаптирани към стандартните модули в днешните електрически автомобили , включително тези, които поддържат смяна на батерии. Те могат да се вграждат и към по-тежкотоварни машини.

CATL декларира, че ще започне масово производство на тези батерии до края на годината, така че те да са готови за незабавна комерсиализация.

