Техническа комисия ще проверява документите на кандидатите за шефове на БНТ и БНР

Техническа комисия ще проверява изрядността на документите на кандидатите за генерални директори на БНТ и на БНТ. Такова решение прие Съветът за електронни медии на редовното си заседание днес.

„През 2016 СЕМ е приел решение, с което приема процедура за избор на генерален директор на националния обществен доставчик на радиоуслуги, съответно на генерален директор на националния обществен доставчик на аудио-визуални медийни услуги. Тези общи правила не съдържат конкретни разпоредби във връзка с проверката на документи на кандидатите", обясни председателката на СЕМ Симона Велева. Затова предложи да има техническа комисия именно за проверка на документите, която да докладва на регулатора, ако има недостатъци, до 23 септември.

Председател на комисията ще е Къдринка Къдринова. Част от нея ще е още един член на СЕМ – Пролет Велкова.

Съветът обсъди и мониторинга, който е провел, върху това как големите телевизии и радиа са отразили темата за незаконните хосписи в селата Ягода, Говедарци и във Варненска област. Наблюдението не отчита излишна сензационност, при разработването на материалите си репортерите са проявили такт и усет, няма нарушение на Закона за радио и телевизията, се казва в доклада.

Габриела Наплатанова поздрави журналистите, които от години се занимавам д подобни важни социални теми като Вероника Димитрова, Мария Чернева, Ани Салич, Миролюба Бенатова. „Журналистите в тази тема се държат етично, но тук е и ролята на държавата – за създаването на условия за грижа за хората в неравностойно положение", каза Наплатанова. Затова тя предложи докладът не само да бъде качен на страницата на СЕМ, но и да бъде изпратен до омбудсмана, до социалното министерство и до министерството на правосъдието. Колегите й я подкрепиха и приеха решението.