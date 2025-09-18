Валентин Мундров: Само 2% от информационните системи все още не са готови за работа с евро

Само 2% от информационните системи все още не са готови за работа с евро, разчитам това да се случи в много кратко време. Това каза министърът на електронното управление Валентин Мундров, който отговаряше на актуални въпроси на народните представители от ресорната парламентарна комисия.

Има и системи, които трябва да бъдат адаптирани не точно в последния момент, но да кажем през декември. Една от тях е системата на Националната агенция по приходите поради спецификите ѝ, обясни Мундров, цитиран от БТА.

Министърът на електронното управление увери, че следва сигурен преход към единната европейска валута οт 1 януари 2026 г.

В началото на септември министър Мундров съобщи, че предстоят проверки от 1 октомври т.г., които да гарантират готовността на системите в администрацията за работа с евро.

"Изграждаме нов подход за развитие на киберсигурността, който да бъде по-централизиран", каза министърът на електронното управление.

Централизиран подход няма да остави нещата да вървят на парче. Трябва да имаме възможността, както в централната, така и в местната власт, да управляваме този процес. Да има и да бъде обменяна информация за киберинциденти, съответно да сме възможно най-защитени, изпълнявайки закона, каза министърът.

В България, както и в целия свят, има проблем с киберсигурността. Това е една заплаха, която трябва да бъде адресирана по съответния начин, отбеляза още Мундров.

Министърът подчерта, че технологичното предизвикателство, свързано с информационната и мрежова сигурност е огромно, както и че очаква Народното събрание да приеме промените в Закона за киберсигурността.