Уолстрийт отвори възходящо

Основните индекси на Уолстрийт отвориха възходящо днешната търговия след вчерашното понижение на лихвата с четвърт пункт от Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, а акциите на производителя на чипове "Интел" (Intel) се покачиха, след като "Енвидиа" (Nvidia) обяви, че ще инвестира 5 милиарда долара, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се повиши с 38,2 пункта или 0,08 на сто до 46 056,55 пункта при откриването на търговията.

Широкият S&P 500 добави 26,5 пункта или 0,40 на сто до 6626,85 пункта, а технологичният Nasdaq Composite нарасна със 177,8 пункта или 0,80 на сто до 22 439,111 пункта.

Ценните книжа на "Интел" поскъпнаха с 26 на сто. "Енвидиа" ще инвестира пет милиарда долара в компанията като част от сътрудничество с компанията за чипове. Целта е съвместно разработване на персонализирани продукти за центрове за данни и персонални компютри. Акциите на "Енвидиа" възстановяват загубите от предходния ден и добавят 2,2 на сто към стойността си.

Нови данни за американската икономика доведоха до повишаване на доходността на държавните ценни книжа на пазара на облигации, предава Асошейтед Прес. Според един от докладите производството в средноатлантическия регион е нараснало по-силно от очакванията на икономистите. Друг отчет показа, че миналата седмица броят на подадените молби за помощи при безработица е бил по-нисък от прогнозираното, след като седмица по-рано бе отчетен скок до четиригодишен връх.

Пазарът на труда се забавя, което стана причина УФР да понижи основния си лихвен процент за първи път тази година. Централната банка сигнализира, че може да предприеме нови намаления през тази и следващата година.

Президентът Джером Пауъл предупреди, че регулаторът е изправен пред несигурност заради едновременното забавяне на пазара на труда и упорито високата инфлация. Централната банка разполага с един основен инструмент – промяната на лихвените проценти, чието въздействие върху икономиката е двупосочно.

На финансовите пазари се очаква пониженията на лихвите да продължат, като евентуално спиране може да предизвика спад на борсовите индекси. Част от анализаторите вече изразяват опасения, че цените на акциите са се покачили прекомерно.