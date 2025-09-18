ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Русе награди бронзовия медалист от Свето...

Кристалина Георгиева предложи Даниел Кац за първи зам.-управляващ директор на МВФ

Кристалина Георгиева Снимка: Екс/ @KGeorgieva

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева предложи в четвъртък назначаването на Даниел Кац за първи заместник-управляващ директор на МВФ от 6 октомври 2025 г. Назначаването подлежи на одобрение от Изпълнителния съвет на МВФ, пише Нова.

При обявяването на решението, Георгиева заяви: „Дан е известен сред колегите си със своята отдаденост си към политиките и тяхното въздействие, особено пресечната точка между икономическата политика и международните отношения. Той е силно уважаван за своя ориентиран към решения подход, насочения към сътрудничество лидерски стил и готовността да внася свежа перспектива към трудни въпроси."

