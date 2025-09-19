В най-голямата сделка у нас продават просрочени дългове за 1,7 млрд. лева

Двете водещи компании за вземания у нас са на път да сключат най-голямата сделка на този пазар досега. Германската “ЕОС Матрикс” купува портфейл от над 1,7 млрд. лв. от “Агенция за събиране на вземания” ЕАД (АСВ).

От АСВ посочват, че така ще си осигурят значителен ресурс, с който компанията ще продължи да бъде активен играч на пазара с основен фокус изкупуването на портфейли от банкови и небанкови финансови институции. “ЕОС Матрикс” пък поддържа стратегия в придобиването на портфейли от просрочени кредити - както обезпечени, така и необезпечени.

Двете компании са подали искане за одобрение на сделката в Комисията за защита на конкуренцията и очакват решението. Допълнителни подробности ще бъдат предоставени след официалното становище на КЗК.

