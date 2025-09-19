ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 200 колеги, близки и приятели на поклонението ...

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21324305 www.24chasa.bg

В най-голямата сделка у нас продават просрочени дългове за 1,7 млрд. лева

5920
Двете водещи компании за вземания у нас са на път да сключат най-голямата сделка на този пазар досега. Снимка: Пиксабей

Двете водещи компании за вземания у нас са на път да сключат най-голямата сделка на този пазар досега. Германската “ЕОС Матрикс” купува портфейл от над 1,7 млрд. лв. от “Агенция за събиране на вземания” ЕАД (АСВ).

От АСВ посочват, че така ще си осигурят значителен ресурс, с който компанията ще продължи да бъде активен играч на пазара с основен фокус изкупуването на портфейли от банкови и небанкови финансови институции. “ЕОС Матрикс” пък поддържа стратегия в придобиването на портфейли от просрочени кредити - както обезпечени, така и необезпечени.

Двете компании са подали искане за одобрение на сделката в Комисията за защита на конкуренцията и очакват решението. Допълнителни подробности ще бъдат предоставени след официалното становище на КЗК.

Двете водещи компании за вземания у нас са на път да сключат най-голямата сделка на този пазар досега. Снимка: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание