След 5 г. половината ток вкъщи трябва да е зелен

С предложени промени в закона за енергията от възобновяеми източници при ремонта на сгради ще се слагат ВЕИ, когато има техническа възможност

Пускат и домашни батерии на енергийния пазар

49% от енергията в сградите към 2030 г. трябва да са от възобновяеми източници. Това ще стане, като при изграждане на нови и обновяване на стари здания се изисква да се използва енергия от ВЕИ, произведена наблизо, както и зелено електричество или топлинна енергия.

Стратегията е заложена в промени в Закона за възобновяеми източници, които са публикувани за обществено обсъждане. В текстовете се прави уговорката, че поставянето на ВЕИ се прави, когато е икономически, технически и функционално осъществимо.

В сравнение със сега действащия закон отпада конкретният процент за изпълнение, а именно - 15 на сто от енергията за отопление и охлаждане да са от възобновяеми източници.

Експерти поясниха, че с новите текстове се изисква при ново строителство сградите да са с близко до нулево потребление. Така новите постройки трябва да са с клас А на енергийна ефективност, а

55% от енергията, която ползват, да е от

възобновяеми източници

Шефът на Агенцията за устойчиво енергийно развитие Ивайло Алексиев коментира пред “24 часа”, че с тези промени се транспонира евродирективата за енергийна ефективност. През май догодина трябва да се пренесе в нашето законодателство и директивата за енергийните характеристики на сградите, а в нея и дефиницията за такива с нулеви емисии.

На практика това означава постройките да имат много високи енергийни характеристики и нулево или много ниско потребление на енергия от мрежата, генерирана от изкопаеми горива. Също така трябва да са с много ниски емисии на парникови газове.

Очаква се тези изисквания да влязат в сила през 2027-2028 г. и да станат част от строителните норми. Първо ще важат за публичните сгради, след това за тези с общестено предназвачение и накрая и за жилищните.

С транспонирането на директивата за енергийната ефективност сега влизат нормите за саниране до клас А и 55% енергия от възобновяеми източници за новите сгради. За тези, които ще се обновяват, ще се разчита евентуално на близка до този процент енергия от ВЕИ, ако е икономически изгодно и технически осъществимо.

В промените в закона е записано още, че тези цели се постигат с въвеждане на отоплителни и охлаждащи съоръжения, ползващи енергия от възобновяеми източници с

оборудване за слънчева енергия, термопомпи и

геотермални системи

Предвижда се и въвеждането на интелигентни отоплителни и охладителни системи и такива за управление на енергийното потребение в сградата.

При изготвянето на инвестиционни проекти за нови сгради или при реконструкция, основен ремонт или преустройство задължително ще се анализират възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници. Изискват се и доказване на техническата възможност и икономическата целесъобразност.

Акцентира се и върху районни отоплителни и охладителни системи, които ползват възобновяема енергия. Електричеството, произведено от тях, може да бъде отчитано като изпълнение на целите, след като се предостави информация на Европейската комисия.

Дефинирано е и какво е батерия за съхранение на енергия за домакинствата. Тя трябва да е с капацитет от над 2 киловатчаса, която е подходяща за инсталиране и използване в домашни условия.

Дефиницията се прави заради промени, които се предлагат и в Закона за енергетиката. Според тях

на енергийния пазар се допуска и участието

на малки или мобилни системи

- например битови батерии и електрически превозни средства, както и на други малки децентрализирани енергийни източници. Те могат да се използват и при управление на претоварването на електрическата мрежа и предоставянето на услуги за гъвкавост и балансиране.

В горивата ще слага добавка от отпадъци

България въвежда по-строги изисквания за съдържанието на биодобавки в горивата за масово потребление. Новите правила са записани в промените на закона за ВЕИ и са част от ангажиментите на страната по европейските директиви за намаляване на въглеродните емисии.

От 1 септември 2026 г. дизеловите горива ще трябва да съдържат минимум 6% биодизел, като поне 3 на сто от него да са биогориво от ново поколение тип А. Това са суровини с по-висок екологичен ефект, които не са в конкуренция с хранителните култури. Такива например са употребявани готварски масла, животински мазнини (отпадъчни), слама, дървесни отпадъци, биомаса от отпадъци и други.

Смятат се за по-екологични, защото намаляват въглеродния отпечатък значително повече от клас Б и не засягат директно хранителната верига.

Само шест месеца по-рано - от 1 март 2026 г., за бензиновите горива ще бъде въведено изискване за съдържание на най-малко 9 процента биоетанол или етери от биомаса. От тях поне 2 процента ще трябва да бъдат от биогорива от ново поколение.

Следващата стъпка идва на 1 септември 2028 г., когато минималният дял на биодобавката в дизела остава 6%, но делът на биогоривото от ново поколение се повишава до 4 на сто.

От 1 март 2029 г. бензиновите горива отново ще трябва да съдържат минимум 9% биоетанол или етери, но вече с поне 3 на сто биогориво от ново поколение.

Целта на тези промени е да се ограничи използването на биогорива от традиционни суровини като зърнени култури и захарни растения и да се даде приоритет на биогорива от отпадъци и остатъци. Така ще се намали конкуренцията между производство на храни и горива, като същевременно се осигури по-голям ефект за околната среда.

И в момента има изискване за биодобавки към горивата, но няма изисквания от какъв клас да бъдат те. След промени, приети в началото на годината, вече е позволено смесване и с етери от биомаса, а минималният общ дял на биокомпонента е повишен на 9%. Това дава известна гъвкавост, но не решава проблема с липсващите количества етанол. (24часа)