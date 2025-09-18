Юнайтед Груп отговаря на дезинформация за сръбския си новинарски бизнес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

United Group се ангажира с редакционната независимост на N1 и Nova в Сърбия; Фокусът на Групата остава върху операциите, стойността и управлението

United Group отхвърля неверни и подвеждащи твърдения, че Групата се стреми да ограничи или по друг начин компрометира редакционната независимост на телевизионните канали N1 и Nova TV в Сърбия или да ги продаде на Telekom Srbija или юридически лица, свързани със сръбската държава. Тези твърдения са неверни, пише в прессъобщение на компанията.

Редакционна независимост

Новинарският бизнес на United Group работи под ясно разделение между търговско управление и вземане на редакционни решения и компанията прави ясно разграничение между редакционния и изпълнителния персонал.

Независимостта на новините е свещена за сегашното ръководство и мажоритарния акционер BC Partners и никога няма да бъде повлияна от политическа намеса или съображения.

United Group е търговско предприятие, фокусирано върху стимулирането на създаването на стойност в портфейлните компании чрез разумни и етични решения, ориентирани към бизнеса.

Редакционните избори за N1 и Nova се вземат от редакционните екипи, а не от ръководителите на United Group, и няма намеса от страна на сегашното ръководство. Това ясно се демонстрира от последните новинарски репортажи в N1 и Nova, които продължават по напълно независим начин.

Каква роля изигра предишното ръководство във влиянието върху редакционните решения и новинарското съдържание, за да отговарят на собствения им дневен ред, остава отворен въпрос.

Telekom Srbija изрази някои опасения относно поведението на Александра Суботич, която не е член на редакцията на нито една новинарска организация на United Group, и те се разследват в съответствие с нашите политики и процедури.

United Group и нейният мажоритарен акционер, BC Partners, работят върху модел за осигуряване и укрепване на редакционната независимост на новинарските канали N1 и Nova.

Мерките, които се обмислят, включват засилени редакционни харти, споразумения за ненамеса, надзор на независимостта на равнището на канала и функция на външен омбудсман. В началото на юли двама водещи международни съветници бяха ангажирани да подкрепят тази работа.

Целта е да се гарантира, че редакционната независимост остава стабилна и изолирана от не бизнес и политически съображения.

Сегашното ръководство на Групата никога не е имало планове да продава новинарските си активи на Telekom Srbija или друга свързана с държавата организация. Единствените дискусии, които са се състояли, свързани с потенциалната продажба на N1 и Nova, са проведени при предишното ръководство.

Всяка такава продажба очевидно не е в съответствие с приоритета на Групата за запазване на независимостта, като същевременно повишава устойчивостта, ефективността и производителността на компаниите от портфолиото.

Основател и близък сътрудник преследва затварянето на сръбски телевизионни канали през януари 2025 г

Някои скорошни медийни спекулации за сръбските новинарски операции бяха преплетени с продължаващ спор между акционерите.

Всякакви предположения, че дискусиите за промяна на структурата на новинарските активи или продажбата на сръбски бизнеси идват от сегашното ръководство, са неверни и умишлено подвеждащи.

Документирана кореспонденция от януари 2025 г. показва, че основателят и миноритарен акционер на Групата Драган Шолак, чрез дългогодишния си близък сътрудник Владислав Ратаян, се е обърнал към Telekom Srbija с предложения за:

• Сваляне на N1 и Nova от телевизията в Сърбия в замяна на еднократна сума от приблизително 120 милиона евро. Новинарските канали щяха да бъдат премахнати от кабелните/сателитните линии и да работят като канали само за интернет;

• Продават сръбските новинарски активи на трета страна;

• Продаване на други части от сръбския бизнес на Telekom Srbija, като Shoppster и D Express.

Това е в допълнение към бонуса от 200 милиона евро, поискан от Шолак от Summer Parent, крайната компания майка на United Group, за предполагаемо улесняване на продажбата на сръбския бизнес на United Group.

Редакцията на N1 и Nova изглежда е държана в неведение за тези занимания.

Преследванията на Шолак и неговия представител Владислав Ратаяк не са приети и не отразяват стратегията на сегашното ръководство за новинарския бизнес в Сърбия.

Твърденията, че новото ръководство се е опитало да "отслаби" независимите новинарски канали в Сърбия, са неверни.

Самите действия, които Шолак и Ратаян сега твърдят, че групата предприема днес, както се съобщава в пресата, всъщност са били измислени и преследвани от Шолак и Ратаян в началото на годината.

За да е ясно:

• Редакционната независимост не подлежи на обсъждане. Редакционните решения са в редакцията. Настоящият мениджмънт на United Group и мажоритарният акционер BC Partners не се намесваха в редакционното съдържание на новинарските издания.

• Сегашното ръководство на United Group никога не е имало никакви планове да продаде N1 или Nova на Telekom Srbija или на някой друг, за разлика от Шолак и неговите сътрудници.

•Всеки извод, предположение или докладване за обратното е просто невярно.

Въпросът е с каква цел, с каква причина и в чия полза се развива този разказ.

•Компанията няма да бъде въвлечена в политиката или личния дневен ред на Шолак. Фокусът на компанията е управлението на бизнеса с оперативна дисциплина, силно управление и ясна отчетност.

• Сегашното ръководство и мажоритарният акционер имат нулева толерантност към намеса в редакционната независимост, политическа намеса, заплахи за насилие срещу журналистическия персонал или срещу 14 000 служители, от които около 4 000 работят в United Media и около 370 в новинарския бизнес.

Базовото представяне на портфейлните компании на United Group остава силно, както наскоро беше отчетено в резултатите за първото полугодие на 2025 г.: приходите са нараснали с 5%, EBITDA се е увеличила с близо 7%, със силна парична конверсия.

Юнайтед груп е водеща телекомуникационна и медийна компания в Югоизточна Европа с годишни приходи от 2,7 милиарда евро и EBITDA от около 1 милиард евро. Summer Майка Sàrl, крайната компания майка на United Group, реши да назначи нов мениджмънт на 16 юни 2025 г., за да стимулира създаването на стойност, доброто управление и оперативния фокус в портфолиото. Смяната на ръководството беше извършена след продажбата на по-голямата част от сръбския бизнес на United Group и преди потенциално продажба на нашите операции в Босна и Херцеговина. Портфолиото ни се състои от компании в Словения, Черна гора, Хърватия, Гърция и България, като последните две представляват около 70% от EBITDA на Групата. Чрез рационализиране на нашите операции ние се съсредоточаваме върху нашите предприятия в областта на телекомуникациите, медиите, технологиите и облачните услуги на нашите основни пазари в ЕС.