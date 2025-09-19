ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джордан Кемпф от Стара Загора: Бях на 16, когато м...

Времето София 16° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21325709 www.24chasa.bg

Потребителска асоциация ще купува колективно ток на едро след либерализацията

1280
Богомил Николов КАДЪР: NOVA NEWS

Националната асоциация „Активни потребители" ще започне кампания по закупуване на ток по цени на едро, който ще могат да ползват битовите потребители след пълната либерализация на пазара, обясни по БНТ председателят на асоциацията Богомил Николов.

Идеята е по подобие на кампанията за колективно закупуване на климатици – при нея постигнатата отстъпка при купуване на едро се прехвърля върху крайните потребители, които се запишат предварително в списъците, които асоциацията подготвя.

По същия начин желаещите ще могат да си изберат за доставчик след пълната либерализация асоциацията, която ще им прехвърля изцяло разликата, която ще се получи между цената на тока на едро и на дребно.

Богомил Николов КАДЪР: NOVA NEWS

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание