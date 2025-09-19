Потребителска асоциация ще купува колективно ток на едро след либерализацията

Националната асоциация „Активни потребители" ще започне кампания по закупуване на ток по цени на едро, който ще могат да ползват битовите потребители след пълната либерализация на пазара, обясни по БНТ председателят на асоциацията Богомил Николов.

Идеята е по подобие на кампанията за колективно закупуване на климатици – при нея постигнатата отстъпка при купуване на едро се прехвърля върху крайните потребители, които се запишат предварително в списъците, които асоциацията подготвя.

По същия начин желаещите ще могат да си изберат за доставчик след пълната либерализация асоциацията, която ще им прехвърля изцяло разликата, която ще се получи между цената на тока на едро и на дребно.