Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия, но остават напът към втори пореден седмичен ръст

Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия днес, след като притесненията за търсенето на горива в САЩ надделяха над очакванията, че първото за годината намаляване на лихвените проценти от Управлението за федералния резерв (УФР) ще стимулира по-голямото потребление, предаде Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол "Брент" поевтиняха с 15 цента, или 0,2 на сто, до 67,29 долара за барел към 8:30 ч. българско време. Цената на американския лек суров петрол (WTI) се понижи с 23 цента, или 0,4 на сто, до 63,34 долара за барел.

И двата бенчмарка са напът да приключат седмицата с повишение на цените си за втора поредна седмица.

В сряда УФР намали основния си лихвен процент с четвърт процентен пункт и посочи, че са възможни нови съкращения заради признаци на слабост на пазара на труда. По-ниските разходи по заемите обикновено стимулират търсенето на петрол и повишават цените.

Анализаторът от "Филип Нова" (Phillip Nova) Приянка Сачдева коментира, че пазарът се намира в ситуация на противоречиви сигнали. По думите ѝ от страна на търсенето всички основни енергийни агенции, включително Администрацията за енергийна информация на САЩ, са сигнализирали за отслабване, което ограничава очакванията за значителен ръст на цените в краткосрочен план. От страна на предлагането планираното увеличение на производството от ОПЕК+ и признаците за свръхпредлагане в американските запаси натежават върху нагласите на инвеститорите.

Запасите от дистилати в САЩ са се увеличили с 4 млн. барела при очаквания за ръст от 1 млн. барела, което засили опасенията за търсенето в най-големия потребител на петрол в света.

Икономическите данни също подхранват тревогите. Новите молби за помощи при безработица сочат отслабване на пазара на труда, а строителството на еднофамилни жилища през август е спаднало до най-ниско ниво от две години и половина заради струпване на непродадени нови домове.

В Русия, която през 2024 г. се очаква да бъде вторият по големина производител на суров петрол в света след САЩ, Министерството на финансите обяви нова мярка за защита на държавния бюджет от колебанията в цените на петрола и от западните санкции, с което облекчи някои опасения, свързани с доставките.

Анализаторът на Ей Ен Зет (ANZ) Даниел Хайнс посочи, че коментар на президента Доналд Тръмп, че предпочита ниските цени пред санкции срещу Русия, също е намалил опасенията за прекъсване на доставките, пише БТА.