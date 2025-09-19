ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Терзиев предлага всеки понеделник да почва с гимна...

Еврото отстъпва спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия

Еврото отстъпва леко спрямо долара в сутрешната търговия. СНИМКА: Pixabay

Курсът на еврото се понижава спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, след като в сряда Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ обяви решението си за понижаване на лихвите с 0,25 процентни пункта, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се котира за 1,1774 долара към 09:45 часа българско време, което е с 0,10 на сто по-малко в сравнение с края на вчерашната търговия.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1818 долара за евро, пише БТА.

