Дефект накара китайският производител "Сяоми" да изтегли около 117 хил. електромобили от пазара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайският производител "Сяоми" (Xiaomi) ще обнови софтуера на над 115 000 от своите популярни високопроходими електрически автомобили SU7, за да отстрани потенциални проблеми с безопасността при използване на функциите за асистирано шофиране. Това съобщи китайският регулаторен орган, цитиран от Ройтерс, в изявление за изтегляне на продукта.

Това е втората софтуерна корекция, която попада в обхвата на правилата за изтегляне на продукти, след пускането на модела на пазара през миналата година.

Актуализациите на софтуер по въздуха (OTA), които са свързани с автономно шофиране, подлежат на регулаторно одобрение в Китай. Целта е да се предотврати използването им от автомобилните производители за прикриване на дефекти или за избягване на отговорност.

При включване на функцията за асистирано шофиране от второ равнище на SU7, може да има недостатъчно ранно предупреждение или представяне при екстремни специфични сценарии, се посочва в изявление на Китайската държавна администрация за регулиране на пазара.

Проблемът засяга 116 887 стандартни версии на SU7, произведени в периода от февруари 2024 г. до август 2025 г.

Китайските власти публикуваха в сряда проект на правила за безопасност за превозни средства с автоматизация ниво 2. Мярката следва фатален инцидент през март с участието на високопроходим автомобил SU7.

Автомобилът се запали, след като се удари в бетонен стълб на отбивка на магистрала с 97 км/ч, секунди след като водачът пое контрола от усъвършенстваната система за подпомагане на шофирането. "Сяоми" обяви, че системата е издала предупреждение за наличие на препятствия пред автомобила.

Автоматизацията от ниво 2 позволява на водача да отстъпва контрола върху волана, ускорението и спирането, но изисква той да следи постоянно пътната обстановка.

Новите стандарти ще влязат в сила от 2027 г., пише БТА.