Подобряваме условията за сертифициране и насърчаване на местни и чуждестранни инвеститори, каза зам.-министър Якимов на регионален бизнес форум в Бургас

Светът минава през редица предизвикателства и в този контекст ролята на регионалния бизнес става все по-ключова за икономиката. Регионите са местата, в които се раждат устойчивите модели за развитие – близо до хората, до ресурсите и реалността. Това каза в Бургас зам.-министърът на иновациите и растежа Красимир Якимов на бизнес конференция, организирана от Лидер.БГ.

Той подчерта, че бургаският бизнес е изключително активен в кандидатстването за финансиране по европрограми. До думите му местният бизнес обаче има нужда не само от финансова подкрепа, а и от административна, експертна и стратегическа.

„В подкрепа на инвеститорите бяха въведени промени в Закона за насърчаване на инвестициите – подобрихме процеса за кандидатстване, улеснихме сертификационния процес, съкратихме наполовина сроковете за разглеждане на документи, намалихме изискванията за самоучастие. Тези мерки са в полза на компаниите и насърчават също така нови международни и местни инвеститори“, каза още Якимов.

„Сред основните приоритети на Министерството на иновациите и растежа е насърчаване на инвестициите в сектори с висока добавена стойност, развиване на икономика на знанията, модернизацията и дигитализацията на предприятията. Политиките, които разработваме, са насочени към микро-, малкия и средния бизнес, към финансиране на научноизследователска и развойна дейност, развитие на индустриални зони и технологични паркове, както и насърчаване на стартъпи“, добави той.

Якимов информира, че в момента има отворени за кандидатстване няколко мерки за бизнеса с общ бюджет над 300 млн. лв. Едната е за модернизация и дигитализация на предприятията. Фирмите могат да подават документи по нея до 26 септември. Тя беше отворена в края на юни и е насочена към микро- и малките фирми. Бюджетът й е 80 млн. лв. за създаване на онлайн магазини, за подобряване на киберсигурността, сигурността на данните и др. Проектите могат да бъдат финансирани с между 5000 и 50 000 лв.

Зам-министърът обърна внимание и на другата мярка с бюджет 108 млн. лв. за въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в малките и средни предприятия. Целта е да се внедрят продукти и технологии, използващи изкуствен интелект, обработващи големи бази данни, 3D принтиране и др. Той напомни, че процедурата е отворена за кандидатстване до 15 декември тази година.

В момента има възможност за кандидатстване и по процедура за подобряване на енергийната ефективност в микро-, малки и средни фирми. Същата е с бюджет 126 млн. лв. А до Коледа ще бъдат обявени още няколко мерки. Подаването на документи по всички мерки е онлайн.

„Бъдете още по-активни. Кандидатствайте, възползвайте се от тези програми. Те ще подпомогнат развитието на вашите идеи“, призова Якимов присъстващите представители на бизнеса от региона.

На събитието присъстваха още кметът на Бургас Димитър Николов, представители на търговски камари, водещи компании, предприемачи и др. Зам.-министърът благодари на кмета, под чийто патронаж се проведе регионалната бизнес конференция, че Бургас за преден път е домакин на бизнес събитие, което дава възможност за диалог, за търсене и намиране на решения“.