КМГ: Китай играе водеща роля в глобалната верига за доставка на чиста енергия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Наскоро Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) публикува доклад „Фотоволтаиците и системите за съхранение на енергия подпомагат енергийната трансформация".

Презентацията на доклада се състоя в Китай, като в него се анализира състоянието на глобалният пазар на системи за съхранение на енергия от технологична и икономическа гледна точка, както се правят прогнози за бъдещото развитие на индустрията.

Докладът признава водещата роля на Китай в развитието на глобалната индустрия за съхранение на енергия. Страната се е превърнала в най-големия пазар за нови системи за съхранение на енергия в света, като инсталираният капацитет представлява над 40% от световния, предлагайки местни решения за световната енергийна трансформация.

Ирина Стефанова, ръководител на Алианса за действие на IRENA, заяви, че Китай играе ключова роля в глобалната верига за доставки на чиста енергия. Този мащабен ефект намалява разходите за свързано оборудване и ускорява неговото разполагане в световен мащаб, посочи тя.