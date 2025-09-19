ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия - голямото разочарование и за Стамболов, и з...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21327589 www.24chasa.bg

КМГ: Екологичната среда на Китай е продължила да се подобрява през изминалите пет години

КМГ

976
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

През периода на 14-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие (2021-2025) близо 20 милиона превозни средства с високи емисии са били спрени от движение, посочи представител на Министерството на околната среда на провелата се днес пресконференция от Пресслужбата на Държавния съвет.

В сравнение с 2020 г. през миналата концентрацията на фини прахови частици PM2.5 в равнинните райони на Северен Китай са намалели с 18%, в делта на река Яндзъ – с 10%, и по поречието на реките Фънхъ и Уейхъ – в 20%.

Разрешени са били разрешени 4545 ключови проблема, свързани с националните природни резервати.

Освен това, с редица големи проекти за опазването на биоразнообразието, 90% от видовете сухоземни екосистеми и 74% от ключовите популации от диви животни и растения са ефективно защитени.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание