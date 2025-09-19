КМГ: Скокът в иновационната сила на Китай е добра новина за света

На всеки 53 секунди от поточна линия в Китай слиза нов електромобил, а ежедневно се предоставят хиляди патенти за изобретения. Този впечатляващ темп на иновации намира отражение и в последните световни класации. В доклада си „Глобален индекс на иновациите – 2025" Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) за първи път включи Китай сред десетте най-иновативни икономики в света. Освен това, страната за трета поредна година оглави световната ранглиста с 24 иновативни клъстера. Както отбелязва „Ройтерс", това е пряко следствие от мащабните инвестиции на китайските компании в научноизследователска и развойна дейност.

В условията на забавяне на глобалния икономически растеж, укрепването на иновационния потенциал на Китай се оказва още по-значимо. Цитираният доклад на WIPO посочва също, че темпът на растеж на световните инвестиции в иновации намалява, като през 2024 г. се спадна до 2,9% от 4,4% през предходната година. Под влиянието на високата инфлация, реалните разходи на предприятията за научно-изследователска и развойна дейност са значително под средното ниво за последното десетилетие.

Проф. Уан Сяосун от Икономическия факултет на Китайския народен университет обяснява успеха с последователното прилагане на иновационната стратегия за развитие. Той посочва, че Китай задълбочава всеобхватно реформите и координира усилията в икономиката, науката, технологиите и образователната система, като по този начин е създал здрава системна основа за научно-технологични иновации.

Значителен стимул за покачване на производителността до ново ниво се оказва изкуственият интелект, който отбеляза бурен растеж. Китай вече притежава 60% от световните патенти в тази област, заемайки водеща позиция. Допълнително свидетелство за привлекателността на китайския иновационен модел е и фактът, че Пекин беше домакин на първите световни игри на хуманоидни роботи.

Всичко това демонстрира ясно, че иновационната мощ на Китай не спира да укрепва, а това не само повишава устойчивостта и жизнеността на националната икономика, но и подпомага икономическата трансформация в други страни, като по този начин отваря нови възможности за растеж пред света.