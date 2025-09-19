КМГ: Расте пазарният дял на китайските автомобили в Испания

Продажбите на нови леки автомобили в Испания са се увеличили с 14,6% на годишна база през първите осем месеца на 2025 г., до голяма степен благодарение на бързия растеж на китайските компании на този пазар, показват публикувани неотдавна данни от Федерацията на асоциациите на автомобилните дилъри на Испания (Faconauto).

Само през август продажбите на автомобили са нараснали със 17,2% спрямо предходната година до 61 315 бройки, поради което федерацията е повишила прогнозата си за общите годишни продажби до 1,1 милиона превозни средства.

„Приносът на китайските марки тази година вече е ясен: техният пазарен дял се е увеличил от 5% през миналата година до 9% тази. Това е много бърз растеж", посочи Раул Моралес, директор „Комуникации" на Faconauto, добавяйки, че китайските компании са подпомогнали значително цялостното възстановяване на пазара.

Растежът е тясно свързан с нарастващото търсене на електромобили и плъгин хибриди, чийто пазарен дял се е увеличил с осем процентни пункта през последната година до 17,9%. Китайските автомобилни производители са силно представени в този сегмент, предлагайки конкурентни продукти по отношение на технологии, качество и цена, каза Моралес.

Фирмата за пазарни проучвания Escalent съобщи, че 47% от анкетираните европейци тази година биха обмислили закупуването на автомобил, произведен в Китай, в сравнение с 31% миналата година.

Междувременно данни на Испанската асоциация на производителите на автомобили и камиони (Anfac) показват, че Китай се е превърнал във втория по големина източник на внос на автомобили за страната, изпреварвайки Япония и отстъпвайки само на Германия. Между януари и август китайски производители са продали 59 234 превозни средства в Испания, което е над два пъти повече от реализираните за същия период на миналата година. MG води с 29 197 продажби, следван от BYD с 12 354 и Omoda със 7 344, показват данните на Anfac.