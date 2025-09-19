МВФ : Спрете ръста на бюджетните заплати, махнете тавана на пенсиите, вдигайте осигуровките сега

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Данъчната реформа да се прави, когато инвестициите, а не потреблението станат приоритет, смятат от фонда

Пестеливи разходи в новия бюджет препоръча Фобиан Борнхорст, който оглавява мисията на МВФ у нас. Съветът бе отправен към депутатите от бюджетната комисия към парламента. Редовната мисия на фонда ще завърши на 23 септември.

Борнхорст изложи тезата си за свиване на разходите поне с 1%, като основният резерв за това е овладяване на ръста на заплатите в държавния сектор.

"Препоръчваме да бъдат обвързани част от плащанията от минималната работна заплата, за да си намали натиска", обясни финансистът.

Фондът препоръчва също да отпадне максималният осигурител праг и тавана на пенсиите, за да бъдат стимулирани хората да плащат повече осигуровки.

Противно на мненията на български икономисти, а и на Фискалния съвет, МВФ се обяви за увеличаване на осигуровките още догодина, а не както е заложено в плановете на кабинета от 2027 г.

Пенсионната система продължава спешно да се нуждае от реформи, обявиха още от фонда. Препоръката им е да стартира с с укрепване на втори и трети стълб от нея. Това са доброволното и задължително допълнително осигуряване.

От МВФ също така препоръчват да се пренасочат разходите от стимулиране на потреблението, в стимулиране на инвестициите. Едва тогава може да се предприеме данъчна реформа, при която плоския данък да бъде заменен от прогресивно облагане.