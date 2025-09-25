„ГБС Енерджи Сълюшънс“ АД става част от борда на организацията, като поема географския регион “Източна Европа”

На 57-та Годишна Конвенция на IPLOCA, която се проведе в Измир (Турция) през септември 2025 г. и бе посветена на темата: „Изграждане на устойчива енергийна инфраструктура“, Зара Кизирян – Изпълнителен директор на „ГБС Енерджи Сълюшънс“ ЕАД - бе избрана за член Борда на директорите на глобалната асоциация. Дружеството от групата на „Главболгарстрой“, което е активен член на организацията от няколко години насам, застава начело на региона на „Източна Европа“ и ще подпомага организацията като неин „посланик“. Зара Кизирян поема позицията на директор за тази част на Европа и в тази си роля ще представлява членовете от географския регион на асоциацията и ще оказва съдействие за: активната работата на комитетите на IPLOCA; подготовката и наблюдението на бюджета; подпомагане на ресурсите, нужни за постигане на целите на организацията; идентифицирането на нови членове; насърчаването на взаимодействието между компаниите членки по отношение споделяне на опит, добри практики и стандартите в сферите безопасност и здраве, качество, устойчивост и енергийна трансформация.

Членове на международната асоциация IPLOCA, които наброяват над 250 компании от повече от 40 страни, са поделени в 8 географски региона за представителство и гласуване. В състава на новоизбрания борд на организацията за календарната година 2025 – 2026 г. влизат общо 25 души, сред които високопоставени ръководители и изпълнителни директори на компании като SICIM S.p.A. (Италия), CATERPILLAR Inc. (САЩ), Bonatti S.p.A. (Италия), ENKA A.Ş. (Турция), MAX STREICHER S.p.A. (Италия).

Асоциацията на изпълнителите на газопроводни – IPLOCA представлява международна браншова организация, която обединява водещите компании в света, специализирани в строителството, инженеринга и поддръжката на наземни и подводни газопроводи, компресорни/ помпени станции, терминали и съоръжения, подводни инженерни проекти . IPLOCA e създадена през 1966 г. с централа в Женева (Швейцария) с мисия да насърчава обмена на опит и технологии между членовете, да подпомага безопасността, качеството и устойчивото развитие, както и да представлява интересите на индустрията. Асоциацията организира ежегодни конвенции, семинари и технически срещи, в рамките на които се поставя фокус по отношение насърчаването на иновациите в технологии и процеси, AI трансформация, а също така се обсъждат и водещите теми, свързани с енергийния преход, стандартите и регулаторните изисквания пред индустрията и др. По този начин IPLOCA действа като платформа за сътрудничество между инвеститори, изпълнители и доставчици и поддържа огромна база данни за иновативни технологии и методи в строителството.

В рамките на 57-то издание на Годишната конвенция в Измир, „Главболгарстрой“ проведе и редица двустранни срещи, които освен изграждането на добри взаимоотношения с признати международни компании в енергийния сектор, положиха основите за създаването на нови и успешни партньорства за ефективно и качествено изпълнение на стратегически за страната ни обекти.